ŠOK ZA USAINA BOLTA: Najbrži čovjek svih vremena ostao bez zlata u svojoj posljednjoj utrci na 100 metara!

Amerikanac Justin Gatlin (35) osvojio je naslov svjetskog prvaka na 100 metara na atletskom SP u Londonu svladavši najvećeg sprintera svih vremena Jamajčanina Usaina Bolta (30) u njegovoj posljednjoj pojedinačnoj utrci u karijeri, Bolt je na kraju osvojio broncu jer je brži od njega bio još jedan Amerikanac Christian Coleman (21).

U samoj završnici vrlo izjednačene utrke u kojoj su Bolt i Coleman, koji su imali najbolja vremena polufinala, trčali jedan do drugoga u stazama 4 i 5, najviše obraćali pozornost jedan na drugoga, iznenada je na čelo iz staze 8 izbio Gatlin i stigao do neočekivane pobjede.

Justin Gatlin finally beats Usain Bolt 🇺🇸 #London2017 pic.twitter.com/UTMPyoF2Zn — Instagram Nigeria (@insta_nigeria) August 5, 2017

Gatlin je slavio s vremenom 9.92 sekunde, Coleman je završio kao drugi sa 9.94, a Bolt kao treći sa 9.95.



Brojne dopinške afere Gatlina

Zbog brojnih dopinških afera Gatlin je jedan od omraženijih atletičara, a u Londonu je stigao do svog drugog svjetskog zlata na 100 metara, 12 godina nakon što je trijumfirao i u Helsinkiju. Na posljednja dva SP-a u Moskvi 2013. i Pekingu 2015. kao i na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru Gatlin je bio srebrni, uvijek iza velikog Bolta.

Usain Bolt finishes third in his final race as Justin Gatlin wins gold in the 100m. https://t.co/hfuuenr5lC pic.twitter.com/0fpo5EgH3q — Sporting News (@sportingnews) August 5, 2017

Usain Bolt. The final race. pic.twitter.com/e1Csd5kFlX — Paul Pogba (@Pogbaology) August 5, 2017

Bolt je osvajao naslov svjetskog prvaka na 100 metara u Berlinu 2009., Moskvi 2013. i Pekingu 2015., dok je na ovoj dionici bio olimpijski pobjednik u Pekingu 2008., Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016. Usto je i svjetski rekorder sa 9.58, a najavio je kako će mu finalna utrka na SP u Londonu biti posljednja u karijeri. Usto ima i četiri svjetska te tri olimpijska zlata na 200 metara, a sa štafetom Jamajke je osvojio četiri svjetska i dva olimpijska zlata na 4×100 metara. U svojoj kolekciji Bolt ima i dva svjetska srebra, po jedno na 200m i na 4x100m, a ovo mu je prva bronca.

Manyonga uzeo zlato u skoku u dalj

Južnoafrikanac Luvo Manyonga (26) opravdao je status glavnog favorita za zlato u skoku u dalj jer je na natjecanje stigao kao vlasnik najboljeg rezultata u svijetu ove godine. Manyonga je jedini daljaš koji je u 2017. godini skakao preko osam i pol metara, u London je stigao s četiri takva skoka, no za zlato mu je bio dovoljan i rezultat od 8.48 metara kojim je srebru s Olimpijskih igara osvojenom lani u Rio de Janeiru dodao i svjetsko zlato.

There's a time for rivalry & a time to show respect to whom it's due.

That's the spirit of sportsmanship!

Gatlin x Usain Bolt #London2017 pic.twitter.com/4t5kiUFhlq — Umeh and 99 others (@UmehOMA) August 5, 2017

Srebro je s najboljim skokom ove sezone od 8.44m osvojio Amerikanac Jarrion Lawson (24), dok je do bronce sa 8.32m stigao još jedan Južnoafrikanac Ruswahl Samaai (25), inače vlasnik drugog najboljeg rezultata ove godine u svijetu.

Justin Gatlin & Christian Coleman take 1st & 2nd beating Usain Bolt in his final 100m race…he came 3rd. Still bows out a legend #GOAT pic.twitter.com/RGGAPeeV7F — Emma Adu-Gyamfi (@iam_adugyamfi) August 5, 2017

Najbolji iz kvalifikacija, Čeh Radek Juška (24) u finalu je podbacio i sa 8.02m završio kao 10.

Gudžius prvak u bacanju diska

Litvanac Andrius Gudžius (26) osvojio je naslov svjetskog prvaka u bacanju diska, on je do uvjerljivo najvećeg uspjeha u karijeri stigao s novim osobnim rekordom od 69.21 metara. Srebrno odličje osvojio je Šveđanin Daniel Stahl (24) sa samo dva centimetra slabijim rezultatom od 69.19m, dok je do bronce stigao Amerikanac Mason Finley sa 68.03m. Za svu trojicu bacača ovo je prva medalja s velikih natjecanja.

Zanimljivo, sva tri hica koja su na kraju donijela medalje izvedena su jedan za drugim i to na samom početku druge serije. Prvo je Finley bacio osobni rekord od 68.03m što je za 1.31m više od njegova dosadašnjeg najboljeg rezultata u karijeri, potom je Stahl dobacio do 69.19, a zatim je i Gudžius popravio osobni rekord, on za 60 centimetara.

You have been one in a kind, absolute inspiration. Mr Usain Bolt. pic.twitter.com/L9aQEKlBaw — Alex Hall (@boro_alex2) August 5, 2017

Gudžius je 2010. godine bio svjetski juniorski prvak, a 2013. europski prvak do 23 godine. No, prije dvije godine na SP u Pekingu nije uspio proći kvalifikacije, a u kvalifikacijama je zapeo i lani na Europskom prvenstvu u Amsterdamu dok je na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru bio 12.

Stahl je u London stigao kao prvi sa svjetske rang-ljestvice, on je jedini ove godine bacao disk dalje od 70 metara, no to nije uspio ponoviti i na najvećoj sceni.

Finale diskaša u Londonu označilo smjenu generacija

Finale diskaša u Londonu označilo je smjenu generacija, jer je 34-godišnji branitelj naslova iz Pekinga i olimpijski doprvak iz Rija Poljak Piotr Malachowski završio kao peti sa 65.24m, dok je trostruki svjetski prvak, 32-godišnji Nijemac Robert Harting zauzeo šesto mjesto sa 65.10m. U finalu je nastupio i bivši svjetski prvak i olimpijski pobjednik, 38-godišnji Estonac Gerd Kanter koji je sa 60.00m završio kao posljednji, 12.

Justin Gatlin bows to Usain Bolt after upsetting him for 100-meter world championship https://t.co/sYBphrBMlh pic.twitter.com/jzsi9itzdx — For The Win (@ForTheWin) August 5, 2017

Etiopljanka Almaz Ayana (25) je naslovu olimpijske pobjednice i svjetske rekorderke iz Rio de Janeira prošle godine pridodala i svjetsku titulu na 10,000 metara. Ayana je do novog zlata stigla u svom prvom nastupu u 2017. deklasiravši konkurenciju, svoju slavnu sunarodnjakinju, trostruku olimpijsku pobjednicu i peterostruku svjetsku prvakinju Tirunesh Dibabu (32), koja je osvojila srebro, ostavila je više od 46 sekundi. Brončano odličje osvojila je Kenijka Agnes Jebet Tirop.

Finalna utrka na 10,000 bila je vrlo čudna, prva četiri kilometra protekla su u vrlo laganom tempu, a onda je Ayana odlučila ubrzati i taj tempo nitko nije mogao pratiti. Nestvarno zvuči podatak kako je Etiopljanka drugih pet kilometara pretrčala za minutu i pol brže od prvih pet kilometara. Zbog takve taktike, rezultat Ayane u Londonu je za gotovo minutu slabiji od onoga u Riju, ciljem je prošla u vremenu od 30:16.32 minute, dok je u Riju trčala 29:17.45.

REZULTATI FINALA:

ATLETIČARI

100m:

1. Justin Gatlin (SAD) 9.92

2. Christian Coleman (SAD) 9.94

3. Usain Bolt (Jam) 9.95

4. Yohan Blake (Jam) 9.99

5. Akani Simbine (JAR) 10.01

6. Jimmy Vicaut (Fra) 10.08

7. Reece Prescod (VB) 10.17

8. Su Bingtian (Kina) 10.27

skok u dalj:

1. Luvo Manyonga (JAR) 8.48m

2. Jarrion Lawson (SAD) 8.44

3. Ruswahl Samaai (JAR) 8.32

4. Aleksandr Menkov (Rus) 8.27

5. Maykel Masso (Kuba) 8.26

6. Shi Yuhao (Kina) 8.23

7. Wang Jianan (Kina) 8.23

8. Michel Torneus (Šve) 8.18

9. Emiliano Lasa (Uru) 8.11

10. Radek Juška (Češ) 8.02

11. Fabrice Lapierre (Aus) 7.93

12. Damar Forbes (Jam) 7.91

bacanje diska:

1. Andrius Gudžius (Lit) 69.21m

2. Daniel Stahl (Šve) 69.19

3. Mason Finley (SAD) 68.03

4. Fedrick Dacres (Jam) 65.83

5. Piotr Malachowski (Polj) 65.24

6. Robert Harting (Njem) 65.10

7. Robert Urbanek (Polj) 64.15

8. Traves Smikle (Jam) 64.04

9. Lukas Weisshaidinger (Aut) 63.76

10. Apostolos Parellis (Cip) 63.17

11. Simon Pettersson (Šve) 60.39

12. Gerd Kanter (Est) 60.00

ATLETIČARKE

10.000m:

1. Almaz Ayana (Etia) 30:16.33

2. Tirunesh Dibaba (Eti) 31:02.69

3. Agnes Jebet Tirop (Ken) 31:03.50

4. Alice Aprot Nawowuna (Ken) 31:11.86

5. Susan Krumins (Niz) 31:20.24

6. Emily Infeld (SAD) 31:20.45

7. Irene Chebet Cheptai (Ken) 31:21.11

8. Molly Huddle (SAD) 31:24.78

9. Emily Sisson (SAD) 31:26.36

10. Ayuko Suzuki (Jap) 31:27.30

UŽIVO:

22.46 – Počela je utrka. Bolt trči u stazi broj četiri. 9.92 je vrijeme pobjednika Gatlina, velikog rivala Bolta, koji je nakon utrke zagrlio i poklonio se šampionu. Tri trkača, Bolt među njima, skoro pa su u isto vrijeme ušli u cilj. Bila je to nevjerojatna završnica. Bolt je osvojio broncu s vremenom 9.96, a Coleman srebro s vremenom 9.95.

Goodbye, Usain Bolt pic.twitter.com/CE3hq4Z5yc — SB Nation GIF (@SBNationGIF) August 5, 2017

USKORO OPŠIRNIJE…

22.34 – Bolt izgleda vrlo mirno, a kruže i neke priče kako su se Amerikanac Justin Gatlin i Bolt pozdravili prije utrke, što se ne viđa baš često. Ovo su povijesni prizori…

Does anyone own the stage like Usain Bolt? This is going to be some 100m final@BBCOne 📺👉https://t.co/ss8pwsPQpq #bbcathletics #London2017 pic.twitter.com/2LxhoLhzq9 — BBC Sport (@BBCSport) August 5, 2017

22.14 – Nako što je izgubio polufinale, Usain Bolt spreman je se od SP-a oprostiti u stilu. Uzimanjem zlata. Za kraj jedne divne sportske priče. Uoči polufinalne utrke, Bolt je svoje finale najavio smješnom gestom.

🥇🥈🥉Discus medalists do their lap of honour. Man This stadium is beautiful 😍 #BeTheNext pic.twitter.com/BcNkbDmRqp — IAAF World Champs (@IAAFWorldChamps) August 5, 2017

Usain Bolt izborio je finale Svjetskog atletskog prvenstva u Londonu, ali nije bio najbrži. Amerikanac Christian Coleman pobijedio je slavnog Jamajkančanina za jednu stotinku, izborio je finale na 100 metara za 9,97 sekundi.

📺 BBC1 9:45pm The final race of the incredible career of Usain Bolt. ⚡️⚡️#WorldAthleticsChampionships #100m pic.twitter.com/SmZ2W5zDWP — Betfred (@Betfred) August 5, 2017

BREAKING: Usain Bolt qualifies for 100m final at World Athletics Championships #SSN pic.twitter.com/fLgpXWvi9p — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 5, 2017

Bolt je u svojoj polufinalnoj skupini zauzeo drugo mjesto s vremenom od 9.98 sekundi, stotinku brže trčao je pobjednik, Amerikanac Christian Coleman, koji je u London stigao s najboljim rezultatom na svijetu ove godine.

Coleman je mnogo bolje startao od Bolta te je na polovici staze imao i 10-ak metara prednosti, no sjajni ga je Jamajčanin do cilja dostigao, a oba su sprintera u samoj završnici značajno usporila kada su bili sigurni da će proći u finale. Dojam je da je Bolt ipak usporio dva koraka prije no Coleman i kako ustvari nije želio preteći Amerikanca.

Bolt i Coleman jedini ispod 10 sekundi

Coleman i Bolt su bili jedini trkači koji su u polufinalu ostvarili vrijeme ispod 10 sekundi, a na startu finala uz njih još će se naći svjetski prvak iz 2011. Jamajčanin Yohan Blake (10.04), Britanac Reece Prescod (10.05), Južnoafrikanac Akani Simbine (10.05), Amerikanac Justin Gatlin (10.09), Francuz Jimmy Vicaut (10.09) i Kinez Bingtian Su (10.10).

The big screen had fans briefly sweating 😅 but @usainbolt shows his feet are too hot for most as he cruises to the 100m final #BeTheNext ⚡️ pic.twitter.com/LozKln7628 — IAAF World Champs (@IAAFWorldChamps) August 5, 2017

Bolt je osvajao naslov svjetskog prvaka na 100 metara u Berlinu 2009., Moskvi 2013. i Pekingu 2015., dok je na ovoj dionici bio olimpijski pobjednik u Pekingu 2008., Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016. Usto je i svjetski rekorder sa 9.58, a najavio je kako će mu finalna utrka na SP u Londonu biti posljednja u karijeri.

'How you doing?' Christian Coleman (9.97) and Usain Bolt (9.98) first and second in qualifying for #London2017 100m final (21:45 BST) pic.twitter.com/jQ4Xx6z9Jn — Francis Keogh (@HonestFrank) August 5, 2017