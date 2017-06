‘UVIJEK ME TOGA BILO STRAH’: Srebrna olimpijka u skoku u dalj ostala bez perike tijekom skoka

Sve je izgledalo kao još jedan u nizu napada na duljinu kojom će Blessing Okagbare-Ighoteguonor, srebrna s Olimpijskih igara u Pekingu 2008., ostvariti dobar rezultat u skoku u dalj, no tog četvrtka tijekom mitinga Dijamantne lige u Oslu dogodilo se nešto što se ne viđa često.

Zalet je bio dobar, odraz debelo ispred crte, doskočila je i Okagbare uredno, no onda joj je s glave pala – perika. Nije se nigerijska atletičarka zbog toga previše uzbudila, uredno je pričekala da se izmjeri daljina njenog skoka, točnije mjesta na kojem je pala vlasulja, a potom mirno prošetala do nje i vratila ju na mjesto.

“To je nešto čega me oduvijek bilo strah. Baš sam i neki dan rekla menadžeru kako će se to jednom dogoditi. Kada se i dogodilo, nasmijala sam se u sebi. Što sam trebala napraviti? Morala sam ostati usredotočena. Podigla sam je i nastavila. Nije to nešto što sam mogla kontrolirati”, prenosi Daily Mail riječi srebrne sa Svjetskog prvenstva iz Moskve.