SJAJNA NAJAVA EUROPSKOG PRVENSTVA: Hrvatska atletičarka istrčala osobni rekord sezone

Hrvatska atletičarka Andrea Ivančević u poljskom Torunu je pobijedila na 60m prepone s odličnih 7.96 sekundi, što joj je najbolje vrijeme sezone i četvrti rezultat karijere, te odlična najava za Europsko dvoransko prvenstvo u Beogradu početkom ožujka.

Ujedno je to i osmi rezultat u svijetu ove godine. Ivančević je iza sebe ostavila dvije Amerikanke Jasmin Stowers (7.99) i Jacqueline Coward (8.00).

“Iako sam imala dosta nastupa posljednjih tjedana, osjećam da imam još rezerve za bolji rezultat, tek sam se sada počela ‘dobivati’ i zapravo su one prve utrke bile nekako odrađene s većom dozom umora. Veseli me i što sam uspjela istrčati ovako dobar rezultat s obzirom da nisam baš najbolje spavala. Nakon Pariza sam bila jako umorna. Naime, utrka je tamo u srijedu bila kasno navečer, a već sljedeći dan ujutro krenula sam u Torun i nakon cjelodnevnog putovanja stigla u hotel oko 23 sata. Zbog svega toga ovaj rezultat mi je još vrjedniji. Nakon svega uspjela sam se aktivirati za utrku, jer to zaista volim i uvijek uživam u tome”, izjavila je naša najbolja sprinterica nakon natjecanja.

Na mitingu u Linzu fantastičan je na 400 metara bio Mateo Ružić. S vremenom 46.74 sekundi stigao je nadomak hrvatskog rekorda Luciana Sušnja iz 1973. godine (46.38), pa sada Ružića do tog velikog rezultata dijeli svega 36 stotinki sekunde. Za našeg atletičara na kraju drugo mjesto iza Slovenca Luke Janežića (46.35), ali i norma za Europsko dvoransko prvenstvo. Naš drugi predstavnik u istoj utrci Mateo Parlov bio je četvrti (49.23).



Odlična je bila Ivana Lončarek također na 60m prepone. U finalu je slavila s osobnim rekordom 8.06 sekundi, dok je u polufinalu bila tek dvije stotinke sporija. Alen Melon pobijedio je skoku u vis s preskočenih 218 cm iz drugog pokušaja dok je visina od 222 bila previsoka. Zvonimir Ivašković na 60 m bio je osmi s vremenom 6.92, dok je isti plasman na 800m ostvarila Valentina Jurić istrčavši 2:20.91.