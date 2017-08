SANDRA BEZ ZADRŠKE: Otkrila što je boli i vrijeđa, prokomentirala i vezu s trenerom

Dominantna hrvatska bacačica diska Sandra Perković vratila se u noći na utorak sa Svjetskog atletskog prvenstva kojem je domaćin bio London i to na najljepši mogući način – sa novom potvrdom kvalitete u vidu zlatne medalje oko vrata.

Više je već puta Perković prokomentirala ovaj veličanstven uspjeh, a sada se u razgovoru za Sportske novosti uhvatila u koštac i s temama s kojima se mora(la) nositi. Otkrila je što ju boli i vrijeđa, priznala da je osjećala kako nema potpuno podršku i progovorila o odnosu s trenerom Edisom Elkasevićem s kojim je osim sportskog odnosa imala i onaj romantični o čemu se, i to u kontekstu prekida njihove veze, u posljednje vrijeme puno pisalo.

Medalje koje su joj najdraže

Priznala je Sandra da niti u jednom trenutku nije strahovala da bi joj zlato moglo ‘pobjeći’ te dodala da se osjeća kao da je tek na pola puta svoje iznimno uspješne karijere.

“Najvažnije mi je zlato definitivno bilo ono olimpijsko u Londonu 2012, pa Rio 2016, svjetsko zlato u Moskvi 2013. i sada ovo. Ma, čudno mi je to rangirati, ali Igre su ipak Igre. Ovo je zlato, nekako, u rangu Moskve, ali Igre moram staviti ispred. Ovo je prvenstvo s druge strane imalo čar jer sam vratila naslov nakon što sam ga izgubila u Pekingu 2015, a isto sam bila spremna. Jednostavno, tamo se neke stvari nisu poklopile kao što su se poklopile na nekim drugim natjecanjima, ali ovo mi zlato puno znači, pogotovo zato što su dosta sumnjali u mene ove sezone”, kazala je otvorivši sama sljedeću temu.

“Nisam imala stopostotnu potporu, ali zato mi je dodatno drago kada se stvari dogode onako kako smo moj tim i ja rekli, zamislili, kako smo isprojektirali”, kazala je, a na upit tko je u nju sumnjao dala ovakav odgovor:

‘Dosta se pisalo, govorilo…’

“Ljudi su općenito bili skeptični ove godine. Dosta se toga pisalo, govorilo… Ne opterećujem se time, ali dovoljno je da ljudi oko mene, meni bliski ljudi, dobivaju ružne poruke. To me vrijeđa. Nikada me nije boljelo kada mi netko nebitan nešto kaže, boljelo me kada bi mi bitni ljudi prigovorili. A boli me i kada moji bližnji osjećaju nelagodu. To je nepotrebno. Znate, ja se bavim bacanjem diska, Edis Elkasević je moj trener i tako će biti do kraja moje karijere, a privatan život nikada nisam stavljala u prvi plan. Edis i ja smo izašli u javnost kao cura i dečko 2012. Ono što Edis i ja imamo nema nitko. I namjerno ne želim komentirati je li on moj dečko ili nije. Najbitnije je za hrvatsku javnost da je on moj trener i da će tako biti do kraja moje karijere. Ono zbog čega smo mi poznati jest bacanje diska.”