NET.HR NAJAVLJUJE SPORTSKI SPEKTAKL GODINE: Hrvatska u nikad jačem sastavu lovi dva zlata, veliki Bolt se oprašta od atletike

Šest atletičarki i trojica atletičara predstavljat će Hrvatsku na 16. Svjetskom prvenstvu koje će se od 4. do 13. kolovoza održati u Londonu, na stadionu Queen Elizabeth na kojem su održana i atletska natjecanja za vrijeme Olimpijskih igara 2012. godine. Iako među njima nema dvostruke svjetske prvakinje Blanke Vlašić – koja propušta cijelu sezonu zbog oporavka – nema nikakve sumnje da će hrvatska atletika nastupiti u nikad jačem sastavu!

Prije svega zato jer Hrvatska dolazi na SP s dvije aktualne olimpijske pobjednice – Sandrom Perković i Sarom Kolak – koje su k tome i trenutno vodeće atletičarke u svojim disciplinama. Sandra je s rekordnih 71.41 uvjerljivo prva na svjetskoj ljestvici bacačica diska, a s novim hrvatskim rekordom – 68.43 metra – prva je na IAAF-ovoj ljestvici i naša najbolja kopljašica. Ne treba, stoga, biti prorok da bi se zaključilo kako njih dvije u London idu po – zlato.

Žunić i Mihaljević love nastup u finalu

Upravo je 22-godišnja Ludbrežanka, prepuna samopouzdanja, prva od hrvatskih atletičatra odletjela prema Londonu.



“Super se osjećam, zdrava sam, a to mi je najbitnije. To sam čekala cijelu godinu. Za ovo se svi pripremamo, to je najbitnije natjecanje ove sezone. S moje strane ne vidim nikakav presing. Bitno je što ja očekujem, što ja mislim, kako se ja osjećam. S drugim stvarima, na koje ne mogu utjecati, uopće se ne opterećujem. Ja ću dati sve od sebe, prvo u kvalifikacijama. Korak po korak, pa što bude – bude”, rekla je Sara Kolak.

Ono što, pak, naročito prisnažuje tvrdnju o nikad jačoj hrvatskoj reprezentaciji su naši bacači kugle. Stipe Žunić, tako, cijelu sezonu baca preko 21 metar, a s 21.48 je postavio i novi hrvatski rekord. Is SAD-a stiže američki sveučilišni prvak Filip Mihaljević, koji je sa 21.30 također među 20 najboljih svjetskih kuglaša.

Žunić je već bio u tri velika finala, na Europskim prvenstvima u Zürichu i Amsterdamu te na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, dok je Mihaljević na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Portlandu prošle godine osvojio senzacionalnu broncu. Iako je bacanje kugle trenutno možda i najjača disciplina muškog atletskog programa (četvorica kuglaša su ove godine bacala preko 22 metra!), i Stipe i Filip u Londonu love nastup u finalu.

Do finala mogu i naš najbolji skakač s motkom Ivan Horvat (ove godine preskočio 5.70) te u odsustvu Blanke Vlašić naša najbolja visašica Ana Šimić. Iako je osvajačica brončane medalje na EP u Zürichu ove godine daleko od prave forme (skočila tek 190 cm) mogla bi iskoristiti to što ove godine preko dva metra skače samo Ruskinja Marija Lasitskene (Kučina).

Uz navedene, na Svjetskom prvenstvu će hrvatske boje braniti i tri maratonke – Matea Matošević, Bojana Bjeljac i Nikolina Stepan.

Bolt i Farah žele potvrditi status najvećih u povijesti

Najveću pozornost na Svjetskom prvenstvu će, ipak, privući nastupi najboljeg sprintera i najboljeg dugoprugaša svih vremena – Usaina Bolta i Moa Faraha. Na posljednja četiri velika natjecanja osvajali su isključivo zlatna odličja, a na isti način žele okončati i nastup u Londonu. Tim više što će Boltu to biti posljednji nastup u karijeri, dok Farah želi pred domaćom publikom napraviti isto ono što je na olimpijskom stadionu napravio 2012. – pobijediti i na 5000 i na 10.000 metara.

Bolt će, pak, u Londonu nastupiti samo u utrci na 100 metara te u jamajčanskoj štafeti 4×100 metara. Na stotki je nedavno pobijedio i na mitingu Dijamantne lige u Monacu, no mnogi su ove godine trčali brže od tih njegovih 9.95. Da nije riječ o najboljem sprinteru svih vremena rekli bismo da će teško do obrane naslova svjetskog prvaka, no nikako ne treba zaboraviti da se Bolt od atletike želi oprostiti još jednom zlatnom medaljom.

Vjerojatno zato u Londonu i ne nastupa u svojoj omiljenoj disciplini, u utrci na 200 metara. Tamo su u međuvremenu zagospodarili neki novi klinci (Makwala, Van Niekerk, Coleman…) protiv kojih čak nikad nije ni trčao. Ni neće…