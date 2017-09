‘KAD SU NEKI POMISLILI DA JE MOJ KRAJ…’: Poruka dijamantne Sandre Perković nakon još jedne sezone dominacije

Šest put zaredom Sandra Perković slavi ukupnu pobjedu u Dijamantnoj ligi. Zaustaviti je nije mogla niti promjena pravila prema kojoj bi svaki današnji rezultat u Bruxsellesu osim pobjede rezultirao ispuštanjem titule koja je već godinama njena.

“Jako sam sretna, šesti trofej je u mojim rukama. Svaki put kad sam nastupala na finalu Dijamantne lige sam pobijedila, to je ono što me motiviralo. Sat vremena prije finala počela je kiša, to je omelo koncentraciju, inače mislim da sam mogla baciti do 70 metara. Trudila sam se iz serije u seriju, dala sam sve od sebe jer je krug bio mokar i malo klizak, no u drugoj seriji sam popravila”, prenosi HRT njene riječi.

ŠEST GODINA DOMINACIJE: Perković niti svađa sa sucima nije zaustavila na putu do novog slavlja

“Dala sam sve od sebe, ponosna sam što sam ove sezone osvojila sve što se osvojiti dalo. Na prvom mjestu je Svjetsko prvenstvo u Londonu i dva hica preko, tri blizu 70 metara. Na drugom mjestu je ovaj veliki trofej koji nikad nije bilo teže osvojiti. Nije bilo bitno koliko si bio dobar cijelu sezonu, bilo je bitno biti dobar danas, i eto, pala je kiša, moglo je biti kobno, ali hvala Bogu na dobroj fizičkoj pripremi i psihičkoj snazi”, dodala je Perković uz zaključak:



“Sezona je gotova, bila je dosta naporna, dali smo sve od sebe, ocijenila bih je s 5,0, jedva čekam obranu, početi ponovo. Hvala vam od srca što se bili uz mene i ovu i prošlu sezonu, i sponzorima koji su me pratili na cijelom ovom putu. I kad su neki mislili da je moj kraj, da neću biti najbolja, pokazala sam suprotno zahvaljujući snazi ljudi koji su bili oko mene.”