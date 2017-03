HRVATSKI BACAČ KUGLE ODUŠEVIO U BEOGRADU: Žunić bacio svoj najbolji hitac sezone

Hrvatski kuglaš Stipe Žunić zauzeo je peto mjesto u finalu Europskog atletskog dvoranskog prvenstva u Beogradu s hicem od 21.04 metara, što je njegov najbolji rezultat sezone, a medalja mu je izmaknula za 26 centimetara.

Žunić je u Beogradu bacio kuglu samo sedam centimetara slabije od osobnog rekorda kojega je postavio prije dvije godine u Fayettevilleu.

Žunić je svoj najbolji hitac izveo u petoj seriji i tada je izbio na treće mjesto, no vrlo brzo potom pretekao ga je Čeh Tomaš Stanek (21.43m), da bi u šestoj seriji bolji od 26-godišnjeg Zadranina bio i Portugalac Canko Arnaudov (21.08m) koji je bacio nacionalni rekord.

“Stvarno sam dao sve sebe, ponadao sam se da je to medalja. No svi su bili odlični danas. Radi se o tako sitnim stvarima, ja sam mogao baciti 21,30 čak i 21,40. To su milisekunde, stopala, kukovi, gdje mi je jednostavno trebalo više natjecanja da to postignem. Očito je ovo najbolje moje za danas, tako je kako je. Imao sam medalju pet minuta, u tom trenutku sam bio najsretniji čovjek na svijetu. I onda u pet minuta me dvojica od nikuda prebace. Znao sam da to nije sigurna medalja, ali… Ne znam koliko još moram čekati medalju, ni što da napravim za nju, ne znam. Valjda treba imati i sreće, sreća prati hrabre, a ja sam hrabar. Bacio sam drugi najbolji hitac u životu, spreman sam za dalje”, izjavio je Žunić.



Peto mjesto Žunića najbolji je rezultat hrvatskih atletičara u Beogradu, u finalima su osim njega nastupili Ivan Horvat u skoku s motkom i Ana Šimić u skoku u vis koji su završili na sedmim mjestima.

Zlato je osvojio Poljak Konrad Bukowiecki sjajnim hicem od 21.97m što je najbolji rezultat sezone, a ujedno i 10. najbolji rezultat u kugli u dvorani svih vremena. Stanek je s osobnim rekordom od 21.43m stigao do srebra, dok je favorit Nijemac David Storl sa 21.30m završio kao brončani.

U kvalifikacijama kugle nastupio je i Filip Mihaljević koji je sa 19.94m završio kao 12. i nije izborio finale.

Rezultati:

1. Konrad Bukowiecki (Polj) 21.97m

2. Tomaš Stanek (Češ) 21.43

3. David Storl (Njem) 21.30

4. Canko Arnaudov (Por) 21.08

5. STIPE ŽUNIĆ (HRV) 21.04

6. Ladislav Prašil (Češ) 20.73

7. Mesud Pezer (BiH) 20.37

8. Mihail Abramčuk (Bje) 19.38