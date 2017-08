UŽIVO: BRAVO STIPE! Velika senzacija u Londonu, Žunić donio Hrvatskoj broncu u bacanju kugle!

Stipe Žunić osvojio je brončanu medalju u bacanju kugle na Svjetskom prvenstvu u Londonu! Naš najbolji kuglaš je s 21.46 u drugoj seriji došao na svega dva centimetra o svojeg i hrvatskog rekorda, što mu je donijelo treće mjesto iza Novozelanđanina Toma Walsha (22.03) i Amerikanca Joea Kovacsa (21.66).

U četvrtom pokušaju Stipe je napravio prestup, iako je to letilo jako daleko. Šteta, da je to bilo ispravno, bio bi to hitac vjerojatno za medalju.

U trećem pokušaju, Stipe je bacio 21.04.

BRAVO STIPE, UF, KAKAV HITAC: 21.46 – Samo dva centimetra kraće od hrvatskog rekorda, vraća se Stipe na treće mjesto.

STIPE ŽUNIĆ OTVORIO JE NASTUP U FINALU: U prvom pokušaju Stipe je bacio 21.01. To mu je deveti puta ove sezone da je bacio preko 21 metar.

Sara je pala na četvrto mjesto. Nije prebacila normu. Olimpijska pobjednica u bacanju koplja i vlasnica naboljeg svjetskog rezultata iz ove sezone, Ludbrežanaka Sara Kolak, hicem od 63,24 metra osvojila je četvrto mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini na Svjetskom prvenstvu u Londonu, a 26 centimetara dijelilo ju je od kvalifikacijske norme.

65,37 – Molitor, aktualna svjetska prvakinja, prebacila je normu i ona je, po novom – vodeća. Druga u poretku u kvalifikacijama skupine A bacačica koplja je malo poznata Australka Kelsey-Lee Roberts s rezultatom 63. 70. Sara je pala na treće mjesto.

Kolak je u drugom pokušaju prestupila, ali i dalje je vodeća u ukupnom poretku skupine A.

63.03 – Sara je već u prvom pokušaju došla do norme za finale. Norma je 63.50, ali možda neće za sve niti trebati taj hitac. Još nitko nije bacio dalje od Sare. Kolak je vodeća.

Zlatna olimpijska pobjednica u bacanju koplja, hrvatska junakinja Sara Kolak, započinje svoj nastup na SP-u u kvalifikacijama bacanja koplja koje je na rasporedu u 20.05, te Stipe Žunić koji će u finalu bacanja kugle (21.35) loviti što bolji rezultat. Po mogućnosti medalju.

Sara Kolak vlasnica je najboljeg rezultata sezone, a ono iznosi 68, 43 metra. Spomenuti rezultat ujedno je i novi državni rekord kojim je 6. srpnja pobijedila na mitingu Dijamantne lige u Lausannei.

Senzacionalna olimpijska pobjednica iz Rija debitirat će na svjetskom seniorskom prvenstvu, a 22-godišnja Ludbrežanka će u Londonu pokušati nastaviti niz osvajanja odličja na najvećim natjecanjima, koji je započela broncom na prošlogodišnjem Europskom prvenstvu u Amsterdamu.