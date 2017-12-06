ONA VATRENOM BRANI SEKS PRIJE UTAKMICE: ‘Bolje im je da se suzdrže aktivnosti u krevetu…’

Nogometaši ruskog Spartaka, za koji nastupa Mario Pašalić, u srijedu navečer gostuju kod Liverpoola gdje moraju doći do pobjede želi li i na proljeće nastupati u Ligi prvaka.
Uoči susreta Liverpoola i moskovskog Spartaka pažnju u britanskim medijima privukla je Spartakova klupska liječnica Viktorija Gamajeva. Daily Mail je posebno istaknuo činjenicu da prekrasna liječnica brani igračima seks prije utakmice.
Stimulira žene
“S medicinskog stajališta, seks prije sportskih aktivnosti ne utječe jednako na muškarce i žene. Kod žena on može biti stimulans, ali kod muškaraca je drugačija priča. Za njih je bolje da se suzdrže aktivnosti u krevetu barem dva dana prije utakmice jer ih to iscrpi”, poručila je Gamajeva.
Poručila je i kako se u borilačkim sportovima žene može natjecati pet ili deset minuta nakon seksa i imat će bolje rezultate, dok će muškarci biti puno lošiji.
Урежение пульса. Брадикардия. Вам приходилось сталкиваться с такими понятиями? . Брадикардия- это урежение пульса ниже 60. В норме пульс у здорового человека от 60 до 90. Часто брадикардия (вплоть до 35 уд/мин) наблюдается у здоровых тренированных спортсменов, что также является абсолютным вариантом нормы. Брадикардия может наблюдаться при гипотиреозе, миокардитах, синдроме слабости синусового узла и многих других заболеваниях. . Проявления брадикардии: если это физиологическая брадикардия спортсменов, то как правило, она никак не проявляется. При патологической брадикардии (особенно при урежении ЧСС ниже 45) возможны: слабость, обморочные состояния, головокружение, нестабильность АД. Как правило диагностировать брадикардию можно при самостоятельном измерении пульса на сонной или лучевой артерии, с помощью пульсометров и тд. Но точная верификация диагноза возможна только по ЭКГ. . Что делать при брадикардии? Конечно, выявлять причину урежения пульса. И в зависимости от этой причины, от наличия/ отсутствия жалоб, нарушения гемодинамики назначается лечение. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #reebok #asics
Однажды «Советский спорт» написал в заголовке к моему интервью, что я ношу на обследование @spartak_hc красный халатик. Неправда! – Я ношу одежду из @shop.spartak.ru 😉 #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #краснобелые #хкспартак #спартак #hcspartak #хкспартакшоп #spartakbeauty
Возвращаемся к теме медицины ❗️ Травмы! Что делать и что нельзя делать, если на тренировках/ соревнованиях получил травму? . 🏉 обратится к доктору (или тренеру), чтобы они поставили предварительный диагноз и определили тактику лечения; 🏉 возвысить конечность с травмой (то есть при травме голеностопа необходимо приподнять этот голеностоп вверх), что позволить снизить отёк повреждённого участка; 🏉 приложить лёд на место повреждения. Так как лёд снижает болевой синдром и способствует снижению кровотока в повреждённом участке, что так же снижает отёчность; 🏉 ограничить физ.нагрузки, так как дальнейшие физ.нагрузки могут только усугубить травму и вызвать осложнения; 🏉 воздержаться от применения высоких температур в виде бани, сауны и тд. Так как высокие температуры в повреждённом участке будут увеличивать зону отёка, инфильтрации и гематомы; 🏉 воздержаться от применения спиртных напитков; 🏉не применять массаж в течение 1-2 суток, так как он тоже может увеличить зону повреждения. #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics #goodnight #night
Основные принципы построения тренировочного процесса: – Принцип непрерывности. Увеличение продолжительности интервала отдыха или уменьшение количества тренировок приводит к снижению эффективности тренировочного процесса. Увеличение длительности интервала отдыха снижает степень эффективности тренировочного процесса до 0% при интервале отдыха более 6 дней. – Принцип цикличности. Тренировочный процесс должен строиться с учетом одновременного развития всех основных систем организма. Поэтому необходимо планировать последовательность применения различных тренировочных средств в рамках определенного цикла (микроцикла). – Принцип безопасности. Соблюдайте правила техники упражнений, делайте разминку, тренируйтесь в удобной одежде и обуви. – Принцип качества. В каждом основном упражнении необходимо достигнуть максимального и полного напряжения мышечных волокон. – Принцип самоконтроля. Каждый спортсмен должен опираться в тренировке не только на правила, но и на самочувствие, поскольку имеются индивидуальные особенности адаптационных реакций. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #reebok #asics
Разминка. Растяжка. Заминка. Казалось бы, простые понятия, но в действии многие ими пренебрегают. Очень зря. . Вот что происходит с организмом во время разминки: — Сердечно-сосудистая система: во время разминки учащается сердцебиение и увеличивается циркуляция крови. Мышцы снабжаются кислородом и питательными веществами. АД повышается; — Нервная система: улучшается нейромышечная связь – уменьшается потребность в энергии, ЦНС медленнее устает, а скорость реакции повышается; — Температура тела: во время хорошей разминки температура тела возрастает. В таких условиях физиологические реакции протекают эффективнее; — Суставы и связки: давление, которое оказывается на суставной хрящ, легче переносится за счёт увеличения эластичности связок и сухожилий; — Мышцы: мышцы наполняются кровью, становятся выносливее и менее подверженными повреждениям. — Психика: разминка увеличивает концентрацию и восприятие. . Продолжительность разминки и заминки: между 10 и 15 минутами. . Заминка способствует: — Снижению мышечного напряжения; — Регуляции ССС (пульса, давления, температуры тела и т.д.); — Восстановлению ЦНС; — Ускорению выведения из организма конечных продуктов обмена веществ (например, молочной кислоты). . Интересно? Сделать пост с упражнениями для разминки? #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #sportclinic #гамеевавиктория
Часто патология сердечно-сосудистой системы носит скрытый характер. В связи с этим необходима ранняя диагностика. . УЗИ сердца, или ЭхоКГ ЭХО-КГ нужно проводить при: – наличии шумов и болей в сердце; – нарушении сердечного ритма восстановительный период после операций на сердце или инфаркта; – наследственных заболеваний ССС; – занятиях спортом; – усиленном сердцебиении, «замирании» сердца и нарушении сердечного ритма (в том числе при употреблении алкоголя); – одышке, кашля, боли в груди и верхней части живота, увеличении размеров печени; – частых головных боли, головокружение, потеря сознания; – отеках, бледном кожном покрове, холодных конечностях, повышенном артериальном давлением; – повышенной температуре тела, не связанной с другими заболеваниями, которая сопровождается сердцебиением и одышкой. . УЗИ – процедура безопасная, не имеет противопоказаний, поэтому ее назначают даже детям и беременным. . УЗИ позволяет: – оценить работу сердечной мышцы, состояния четырех камер сердца и клапанов; – размеры сердечных полостей и величину давления на них; – толщину стенок сердца, скорость кровотока. . Не нужно заранее готовиться: сидеть на диете и соблюдать особый питьевой режим. . Процедура эхо-КГ совершенно безболезненна для пациента и длится порядка 20-30 минут. Осмотр проводится в положении лежа на спине (понадобится раздеться до пояса) с помощью высококачественного ультразвукового оборудования. На тело пациента в области груди помещаются специальные датчики, которые позволяют получать изображения сердца, сердечных сосудов и кровотока. Для передачи импульса используется специальный гель, который наносится на грудную клетку. Ощущения при этом такие же, как при проведении любого другого ультразвукового исследования. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #spartak #fcsm
Постнагрузочное восстановление спортсменов. . ❗️общие методы воздействия: 1) рациональный суточный режим (нормализация сна), так как недосып приводит к значительному ухудшению функциональных сил организма); 2) нормализация питания-энергопотребление должно полностью восполнять энергозатраты! . ❗️физические методы воздействия: 1) вакуумная терапия (вакуумный массаж, вакуум- градиентная терапия); 2) гидротерапия (подводный душ-массаж, контрастные ванны); 3) криотерапия; 4) остеопатическая коррекция, массаж; 5) барокамеры. . ❗️фармакоподдержка 1)витамины, минералы, микроэлементы; 2) иммуномодуляция; 3) антигипоксанты; 4) аминокислоты, ВСАА. 5) детоксикация- гепатопроткторы и гемоделюция. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics #fcsm
Выходные выдались насыщенными и приятными. Спасибо @ruby_fotostudio за яркую фотосессию 😍 . #sport #girl #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #фотосессия #съемки #модель #model #modeling #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics
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