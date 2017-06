‘ON MI JE POPUT BRATA’: Rakitić dobio sjajne vijesti iz Barcelone pa progovorio o najvažnijem čovjeku u karijeri

Početkom godine hrvatski reprezentativac Ivan Raktić obnovio je ugovor s Barcelonom, ali promjena na klupi i dolazak Ernesta Valverdea, činilo se, uzdrmali su njegovu poziciju.

Priča o čistkama u svlačionici nije zaobišla niti njegovo ime. Očekivano, takve priče stvaraju neugodu kod svakog igrača pa su u Barceloni odlučili što prije reagirati kako bi umirili Vatrenog.

RAKITIĆ NAPOKON MOŽE ODAHNUTI: ‘Juventus i drugi velikani ga žele, ali novi trener računa na njega’

Prije nekoliko dana Mundo Deportivo je objavio da je Rakitić dobio garancije da će i dalje biti važan dio momčadi, a sada je slično ponovio i katalonski Sport.



Pišu da mu je Barcelona poslala jasnu poruku da će biti imati jednu do glavnih uloga u projektau pod Ernestom Valverdeom i da nije na prodaju.

Rakitić bi, inače, prema ugovoru kojeg je obnovio u ožujku, trebao ostati na Camp Nou do ljeta 2021.

U međuvremenu, hrvatski nogometaš dao je intervju za Sportsman’s Club.

Želi raditi s Guardiolom

U njemu je među ostalim rekao kako bi jednog dana opet volio surađivati s Luisim Enriqueom, ali i trenerom iz Seville Unaijem Emeryjem te Pepom Guardiolom.

“Dosta su slični. Ludi su za nogometom i ne vole gubiti ni u čemu. Čak ni u pikulanju. Odlazak Enriquea iz Barcelone za mene je veliki gubitak jer je me on i želio i doveo me u Barcelonu. Tijekom ove tri godine imao je potpuno povjerenje u mene”, rekao je Vatreni.

“Guardiola? Naravno da bih volio surađivati s njim. Od mnogih čujem koliko su sretni što su radili s njim”, jasan je Rakitić.

Potom je prgovorio o Monchiju, bivšem sportskom direktoru Seville kojeg smatra ključnom osobom u karijeru.

“On mi je poput starijeg brata. Bio je na mom vjenčanju. Uvijek ću se sjećati riječi koje mi je uputio tog dana. Naježim se svaki put kada razmišljam o njima”, izjavio je hrvatski reprezentativac.

Progovorio je i o danima u njemačkom Schalkeu i gdje je u jednom trenutku zaigrao s legendarnim Raulom.

“Kada sam čuo da dolazi mislio sam da je šala. Zašto bi najveći igrač u povijesti Reala došao ovdje. Jako sam ponosan što sam igrao s njim. Osjetilo se da miriše na pobjedu i da zna kako doći do nje. Nije slučajno da smo te godine došli do polufinala Lige prvaka”, ispričao je Rakitić.

"Me encantaría ser entrenado por Pep Guardiola". Ivan Rakitic habla del técnico del City, de Emery, Luis Enrique… https://t.co/QDERAwf5bQ pic.twitter.com/BK7VXQ3aaY — Manda Pelotas (@mandapelotas) June 27, 2017

Razgovor nije mogao proći bez osvrta na magični preokret protiv PSG-a u Ligi prvaka.

“Bilo je nevjerojatno. Ta utakmica je bila kao da smo osvojili naslov, toliko smo je emotivno doživjeli. Tri dana kasnije izgubili smo od Deportiva što je bio težak povratak u stvarnost”, kazao je Vatreni.

Za kraj je progovorio i o Sevilli, odnosno trenutku kada je upoznao svoju suprugu.

“Bilo je to 27. siječnja, na dan kada sam potpisao ugovor. Bio je to jako dugačak dan. S bratom sam u jednom trenutku otišao do hotelskog kafića kako bih popio nešto prije spavanja. Tada sam rekao da ću potpisati za Sevillu i oženiti konobaricu”, završio je.