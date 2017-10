OKO SOKOLOVO DONIJELO KONAČNU PRESUDU: ‘Gol je bio regularan, a Mance je isključen iz dva razloga’

U velikom derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je pred 10.000 gledatelja na Maksimiru pobijedio Rijeku s 3-1 u 14. kolu domaćeg prvenstva.

Utakmicu je između ostalog obilježilo i nekoliko spornih situacija, a u HRT-ovoj emisiji Stadion prokomentirao ih je Mateo Beusan.

Rekao je da je Igor Pajač iz Zeline odsudio derbi izvanredno pa se okrenuo spornim situacijama.

Kod gola Acostyja utvrdio je da nije bilo zaleđa i da je sudac donio dobru odluku.

Potom se osvrnuo na situaciju iz 29. minute kada se činilo da je Soudani ‘krivo’ izveo aut.

“Loptu je ubacio s krivog mjesta. Ovdje uopće nije izvršeno ubacivanje. Jedino s uzdužne crte može izvesti ubacivanje, a Soudani je to napravio s poprečne. Sudac je to primijetio i tražio da se lopta opet ubaci. Ukoliko sudac smatra da je Soudani ovo namjerno napravio riječ je o nesportskom ponašanju, ali Dinamo je gubio pa nema govora o odugovlačenju. Mance je isključen zbog prigovora sucu i gestikualcije prema tribini, to je dvostruka kruna”, kazao je Beusan.

Modri su prigovarali na odluku Igora Pajača u drugoj minuti sudačke nadoknade kada je Sigali povlačio suparnika.

“Ako to nije povlačenje ne znam što je. Čisti prekršaj je bio. Ne znam zašto je i trener Dinama prigovarao”, poručio je.

Za kraj se osvrnuo na žuti karton Kvržiću u 68. minuti.

“Pajač mu je pokazao da je ovo treći uzastopni prekršaj pa ga je zasluženo kartonirao”, zaključio je.

S utakmice Slaven Belupo- Hajduka jedinosu dvojbeno bile slične boje dresova momčadi.

“Mogli su biti drugačiji. Sigurno ovo otežava suđenje. Jasno je da igrači moraju biti u vidljivo različitim bojama, golmani posebno. No skrećem pozornost da, ako je televiziji sporna boja, pogotovo ako nije sunčano vrijeme, što je ovdje bio slučaj, onda producent televizijskog prijenosa može zatražiti od suca da se promijene dresovi”, kazao je Beusan.

Osijek je slavio nad Lokomotivom 3:0. Rezultat je mogao biti drugačiji da je Bruno Marić pustio prednost gostujućoj momčadi u 52. minuti kada je bilo 0-0.

“Trebala je biti puštena prednost za Lokomotivu. Da je samo malo sačekao, vidio bi da mu dolazi suigrač”, kaže Beusan.