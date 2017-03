ODRŽANA KOMEMORACIJA ZA LEGENDU: ‘To je jedini igrač na kojeg nikad nisam povisio ton’

Svečana komemoracija za preminulog bivšeg igrača i dužnosnika Dinama Zvezdana Cvetkovića održana je u četvrtak, 2. ožujka, na stadionu Maksimir, objavio je klub na službenoj stranici.

Legendarni igrač koji je upisao više od 200 natjecateljskih nastupa za Dinamo napustio nas je u 57. godini života, a njegovo će ime zauvijek ostati upisano u bogatu povijest modroga kluba.

“Svaka smrt je teška, pogotovo izrazito i naprasno kako se to dogodilo našem Zvezdanu. Znam da je teško, ali to je sudbina i moramo se miriti s time. Zvezdan bio je zapažen član naše velike obitelji. Bio je član čuvene generacije ’82., reprezentativac Jugoslavije… Zvezdan Cvetković zaslužuje da se uvijek sjećamo njegovog doprinosa za klub. Reakao mi je kod posljednjeg zajedničkog susreta kako je jako ponosan što je bio dio Dinama jer je Dinamo njegov život i da čuvamo tu instituciju jer to je utvrda svih nas i uzor naših generacija. Ljudi nikad ne umiru, ako iza njihove smrti ostaju oni koji ga vole i cijene. Neka počiva u miru i neka mu je velika hvala za sve što je učinio za naš klub”, riječi su predsjednika Mirka Barišića.

Emotivni Ćiro

Miroslav Ćiro Blažević posebno je bio emotivan.



“Uistinu jedan težak dan za sve nas. Ja sam ga nakon njegove majke najbolje poznavao. Radi se o jednom sportašu, osobito samozatajnog, i upozorit ću na jednu istinu. To je jedini igrač na kojega nikad nisam povisio ton, svi su dobivali kritike, ali on nikad. On je bio posvećen samo onome što je radio, vodio je velikog računa o tome da ambijent bude onakav kakav je morao biti da napravimo povijesni rezultat koji smo napravili. Dinamo je u ovom trenutku dao najviše što je mogao dati, jednu čast i potvrdu jedne veličine kakav je bio Zvezdan. Neka mu je laka Hrvatska zemlja”.

Pogledaj fotogaleriju

Posljednji ispraćaj Zvezdan Cvetković bit će na groblju Mirogoj u 15 sati.