OČAJNI KALINIĆ ISPRIČAO SE NAVIJAČIMA: Pogledajte što sve Vatreni nije uspio pretvoriti u pogodak

Tifosi rossoneri non smettete di sostenerci. Uno stadio come quello di oggi merita grandi soddisfazioni. Voglio e posso dare di piu: per il mister,per la società ,per i compagni e sopratutto per voi. #ForzaMilan”

A post shared by Nikola Kalinic (@nikolakalinic) on Nov 26, 2017 at 10:21am PST