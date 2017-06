OBRAČUNU VATRENIH U CARDIFFU: ‘Mandžo je zabio fenomenalan gol, njega i Pjacu ćemo tješiti u reprezentaciji’ ‘

Hrvatski nogometaš Luka Modrić u opširnijem razgovoru za HRT osvrnuo se na fenomenalan uspjeh Real Madrida, ali i njegov osobni. Kapetan reprezentacije posta je prvi hrvatski nogometaš koji je tri puta osvojio Ligu prvaka.

“Presretni smo što smo osvojili drugu Ligu prvaka zaredom. Ja sam uvijek govorio da ako netko to može napraviti – to je Real Madrid. Ne zato što ja igram u Realu već jer to definitivno najveći klub na svijetu u povijesti nogometa i u ovim trenucima najbolji klub na svijetu”, rekao je Modrić.

“Zabili smo odmah nakon prve akcije, koju smo dosta vježbali na treninzima, jer je Juve dosta jak na centaršutima, ali u tim povratnim loptama ostavlja dosta prostora i tako smo zabili prvi gol. Nakon toga oni su izjednačili fenomenalnim golom Mandže. Drugo poluvrijeme smo odigrali jednu veličanstvenu utakmicu, dominirali smo u svim segmentima igre i taj drugi i treći gol je bio presudan”, smatra Vatreni i nastavlja.



“Znali smo da nas čeka teška utakmica protiv velike ekipe koja je bila u fenomenalnoj formi, ali svim smo ekipama zabili gol i vjerovali smo da ćemo to napraviti i večeras. Napravili smo više od toga”, kazao je Modrić.

Za razliku od njega i Matea Kovačića poslije susreta u znatno drugačijem raspoloženju bili su Marko Pjaca i Mario Mandžukić.

“Vidio sam ih poslije, pozdravili smo se normalno i bit će vremena za tješenje u reprezentaciji”, završio je.