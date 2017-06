MITSKI DVOBOJ: Ugledna imena za Net.hr prognoziraju ishod pete, odlučujuće utakmice za prvaka

Hrvatsko košarkaško prvenstvo ove sezone pokazalo se kao pun pogodak. Živnuli su u šibenski klubovi, Gripe su bile rasprodane u sjajnoj pobjedničkoj seriji Splita, a sezona završava spektakularnim obračunom Cedevite i Cibone u finalnoj seriji koja se protegnula na maksimalnih pet utakmica.

Neizvjesnost i suparništvo dva zagrebačka kluba napunili su Draženov dom i “dvojku” Doma sportova, a u četvrtak (20:15 sati) u Ciboninoj dvorani igra se odlučujući dvoboj za naslov prvaka.

Gledatelji će doći na svoje, ne zbog silne kvalitete, već zbog uzbudljivosti, neizvjesnosti i borbenosti koju nudi ovaj finale. Damjan Rudež, Aleksandar Petrović i Vedran Vukušić znaju kako je biti i na Ciboninoj i na Cedevitinoj strani, stoga su idealni sugovornici na najavu finala.

Rudež: Neutralan sam, previše me toga veže za obje momčadi

Rudež se nakon sezone u NBA ligi i po povraku iz Orlanda vratio u Zagreb i nije propustio doći na finalni dvoboj. Bit će i u četvrtak u Draženovom domu. Na čijoj strani?



“Bit ću na nekom neutralnom mjestu u dvorani. Ostao sam u dobrim odnosima sa svima, previše toga me veže za oba kluba, poštujem i Cedevitu i Cibonu i ne mogu biti navijač u ovoj seriji”, ostao je “nesvrstran” Rudež, zagrebački dečko iz Kušlanove koji je u Cedeviti igrao od 2009. do 2011. godine, a Ciboni u sezoni 2011/12.

‘Drago mi je da je finale otišlo u petu utakmicu’

“Finale je vrlo zanimljivo, drago mi je da je otišlo u petu utakmicu. Ulog je velik i šteta je što obje momčadi imaju problema s izostancima igrača. Drago mi je da je dvorana puna, da su ljudi željni dobre košarke i zdušno navijaju za svoj klub”, kazao je Rudež dodavši:

“Igrački, čini mi se da je Cibona energetski pala u četvrtoj utakmici, kako da su se igrači malo ispuhali, djelovali su potrošeno. Veliki će faktor biti koliko će se fizički igrači uspjeti oporaviti do petog dvoboja. Njihov stil igre ovisi o toj energiji, zajedništvu, koheziji koju su stvorili. ‘Momentum’ je sad na strani Cedevite, Cibona je imala šansu u četvrtoj utakmici u koju je mogla ući neopterećeno, dok je Cedevita imala imperativ pobjede. Ishod ove utakmice uvelike će, ponavljam, ovisiti o Ciboninoj energiji i oporavku igrača”.

Od taktičkih detalja je istaknuo:

“Bilo mi je zanimljivo vidjeti kako je Cedevita igrala s dva visoka igrača, što već dugo nisam vidio, bio sam skeptičan prema tome zbog stila igre koji su imali cijelu godinu, ali Bilan i Begić su dobro funkcionirali zajedno i vidjet ćemo kako će se Cibona prilagoditi tome”, zaključio je Rudež.

Aco: Serija je zasluženo otišla do pete utakmice

Izbornik Aleksandar Petrović vodio je i Cibonu i Cedevitu, po nekoliko puta. O finalu kaže:

“Očekivalo se da će finale, nakon prve Cedevitine pobjede, lagano otići na njihovu stranu, ali kad je Cibona dobila sljedeće dvije, činilo se da će uzeti naslov prošle nedjelje u Domu sportova. No, mislim da je serija zasluženo otišla do pete, odlučujuće utakmice. Nisam procjenjivao da bi moglo doći tako daleko, nije bilo argumenata za procijeniti, previše ozlijeđenih igrača s Cedevitine strane, previše odlazaka s Cibonine strane. Neka peta utakmica odluči!”.

Za Acu, sad je sve samo pitanje “glave”, više se ne govori o slabostima igrača, formi ili umoru.

‘Sve je ušlo u sferu psihologije’

“Sve je otvoreno, svaki kad smo mislili da imamo nešto konkretno na terenu i krenuli racionalno razgovarati o finalu, sve se izjalovilo. Ovog trenutka peta utakmica ulazi u sferu pshilogoije, a to znači da će slaviti momčad s igračima koji bolje mogu podnijeti taj pritisak. Peta utakmica je psihološka domena. U svakom slučaju, trebalo bi biti jako zanimljivo.

Možda je Cedevita, s obzirom da uvjerljivu pobjedu u prošloj utakmici, u blagoj psihološkoj prednosti, no sve kreće od nule od prvog sučevog zvižduka. Neće Cedeviti biti lako u punom Draženovom domu, ne treba ni to zaboraviti. Domaći teren je na strani Cibone”, istaknuo je Aco.

Dugo nije bilo ovakve izjednačene borbe za naslov, još otkako je Cibona protiv Zadra 2010. preokrenula zaostatak od 0-2 do 3-2. Cedeviti bi to bio četvrti naslov za redom, Ciboni prvi nakon četiri godine.

‘Ciboni ulaganje za budućnost, Cedevita bi s dva trojefa spasila sezonu’

“Naslov je ogromna želja jednih i drugih, možda bi Ciboni to bio puno veći ‘input’ što se tiče nekakve budućnosti, ali sigurno da i Cedeviti taj naslov puno znači, jer bi im sezona s dva trofeja bila uspješna, bez obzira na poraz u finalu ABA lige”, zaključio je Aco.

Vukušić: Ovo je jako dobro za hrvatsku košarku

Petu utakmicu najavio je i Vedran Vukušić. Tridesetpetogodišnji Splićanin u karijeri je nosio dres oba kluba, prvo Cibonin pa Cedevitin.

“Iskreno, nisam očekivao petu utakmicu, ali to je jako dobro za hrvatsku košarku. Dignule su se tenzije i u publici i na terenu, to se osjeti, igrači slave svaki koš, Strašno se prati ovaj finale, evo, i ja sam trebao s prijateljima ‘potegnuti’ do Zagreba na taj dvoboj. Kad je Cedevita napravila ‘break’ u prvoj utakmici, činilo se da će dobiti lako, ali Cibona je pokazala karakter i uspjela se vratiti, čak i povesti”, kazao je Vukušić.

‘U petoj utakmici 50-50’

U petoj utakmici prednost nije dao ni jednoj momčadi.

“Serija je izjednačena, puno igrača nedostaje s obje strane. U petoj utakmici šanse su 50-50, stvarno nikome ne bih davao prednost. Ne znam u kakvom je stanju James koji je zaigrao u četvrtoj utakmici, Boatright je pokazao da se oporavio. Momčadi se odlično poznaju, presudit će dva, tri pojedinca i njihovo raspoloženje. Ne bi nikome davao neku psihološku prednost, bez obizra na to što je Cedevita zadnju utakmicu dobila s 25 razlike”, kazao je Vukušić.