NOVINAR RAZLJUTIO MIOČIĆA: ‘Zašto stalno provociraš? Ti si poput bivše cure!’

Jedan novinar uspio je prilično razljutiti UFC prvaka Stipu Miočića na presici nakon pobjede protiv Juniora dos Santosa i obranjenog naslova u teškoj kategoriji. Ariel Helwani inzistirao je na odgovoru što slijedi u Stipinoj karijeri.

“Što slijedi? Ne znam, moram razmisliti. Zapravo, briga me. Volim pobjeđivati, zabavno je, a volim i kad me zovu prvakom”, kazao je Miočić, ali to novinaru koji godinama prati MMA svijet borbi nije bilo dovoljno.

‘Zašto me jednostavno ne možeš pustiti?’

“Zašto uvijek provociraš i kopaš? Bio sam iskren u odgovorima, a ti me napadaš kao bivša cura koja uvijek pita zašto. Onda joj moraš odgovoriti ‘nisi ti kriva, ja sam’, a ona ti i dalje postavlja pitanja. Zašto me jednostavno ne možeš pustiti? Prestani kopati”, kazao je Stipe Miočić.

Istina, u UFC-u ponekad nije imao tretman kakav je zasluživao svojim borbama, pobjedama i srčanošću, valjda je ovom pobjedom otklonio i posljednju sumnju…



“Plaćaju me, ja plaćam kuću. Prvak sam, vidjet ćemo. U četvrtak sam na poslu opet”, kazao je Miočić koji se uz karijeru UFC borca ne odriče one vatrogasca i medicinskog tehničara.

(Svađa s novinarom kreće od 8:35 na snimci)