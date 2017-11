NOVI UDARAC ZA ŠUKERA? U Sisačko-moslavačkoj županiji skloniji su Šimiću: ‘Za promjene smo i više mu vjerujemo’

Šuker polako gubi podršku pojedinih Županijskih saveza, a Šimić se sve više diže. Sisačko-moslavačka županija sljedeća je koja bi se mogla naći na popisu Darija Šimića.

ŠIMIĆ PUCA OD SAMOPOUZDANJA: ‘Siguran sam da ćemo skupiti potpise i pobijediti već 22. prosinca’

HAJDUK POMEO POD SA ŠUKEROM: Splićani brutalno odgovorili šefu HNS-a i bacili njegovu pozivnicu u smeće

Sisačku Segestu u kolovozu je preuzeo Marko Medarić i znao je u što se upušta. Stanje u najstarijem hrvatskom klubu bilo je vrlo kritično, ali uspio je okupiti neke bivše igrače te mlade uzdanice kako bi izgurali ovu polusezonu u trećoj ligi. Ono što fascinira je da Segesta kao najveći klub u županiji nema svog predstavnika u Županijskom nogometnom savezu:



” Segesta kao najstariji nogometni klub u državi i nositelj kvalitete trenutno nema svog predstavnika u županijskom savezu, pa tako ni u Izvršnom odboru, što je po meni apsurdno. Ne samo zbog toga što se nas ne pita kome će se večeras dati podrška u izboru za novog predsjednika HNS-a, nego ni u drugim pitanjima”, rekao je Medarić za 24 sata.

BIVŠI DOPREDSJEDNIK HNS-a ZA NET.HR: ‘Šukeru su dani odbrojani. Pobijedit će Šimića, ali neće odraditi mandat do kraja’

‘Aktualni predsjednik dosada nije pokazao da će nam pomoći’

Ali kada bi se njih pitalo, definitivno bi glasali za promjene:

“Ovo je stanje totalno nezadovoljavajuće. Naša je županija ratom opustošena, i ništa se u nju ne ulaže. Ne znam kakav će stav zauzeti IO, ali na osnovi dostupnih informacija naše je razmišljanje da nogomet treba vratiti na upravljanje nogometašima. Sve treba biti transparentno, s jasnim programima razvoja i upravljanja, kako u većim, tako i u manjim sredinama. Ovo što je do sada bilo, ovaj način rukovođenja, općenito nismo za to. Ako pobjedi aktualni predsjednik, ne znam što će dalje biti, jer do sada nisu pokazali da će nam pomoći. Šimiću više vjerujem. Mi smo za promjene, vjerujemo da nogomet treba vratiti nogometašima”, rekao je Medarić za kraj.