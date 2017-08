REALU ODBIJENA ŽALBA: Poznato kojih pet susreta propušta Ronaldo, kazna prijeti i Zidaneu

Žalba Real Madrida na odluku Španjolskog saveza da s pet utakmica kazni Cristiana Ronalda zbog dva žuta kartona i guranja suca Ricarda de Burgosa Bengoetxea tijekom prve utakmice Superkupa protiv Barcelone nije prošla.

Tako je potvrđeno da Portugalac neće igrati u srijedu navečer uzvratni susret na Santiago Bernabeu, ali i sljedeće četiri utakmice Real Madrida.

Točnije Zinedine Zidane neće moći računati na njega za susrete s Deportivom, Valencijom, Levanteom i Real Sociedadom.

“Jako sam uzrujan, svi smo. Nemam namjere ulaziti u rasprave sa sucima, no nekako se zapitate je li sve u redu nakon što je kažnjen s pet utakmica. Dogodilo se ono što se dogodilo, no pogledate li samo činjenicu da je Cristiano Ronaldo kažnjen s pet utakmica zabrane nastupa morate priznati da je to mnogo. Ne znam što će se dalje događati, govorim vam samo kako se osjećam nakon što sam ponovno pogledao utakmicu. Ne miješam se u rad sudaca, svi griješimo, ali živcira da je kažnjen s pet utakmica”, izjavio je Zidane uoči žalbe, koja je na kraju propala.

Sada zbog tih riječi i Francuzu navodno prijeti kazna, javlja Marca.

