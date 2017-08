NOVA ZVIJEZDA DINAMA POJASNILA ČESIMA: ‘Normalno je Mamić uzima novac od transfera, on je ok tip’

Nogometaš Dinama Jan Lecjaks, koji je ovog ljeta stigao na Maksimir, progovorio je za češki iSport o životu u Zagrebu.

U Dinamo je stigao nakon što je četiri godine bio član švicarskih Young Boysa.

“Po dolasku su mi rekli da na stadionu zna biti 35 tisuća ljudi, ali na derbiju s Hajdukom ih je bilo oko 12. Navijalo se, bio je neki vatromet, ali stadion nije bio pun. Dinamo je 11 godina bio prvak. Ljudi su se zasitili. Međutim, lani je Rijeka osvojila naslov pa bi ove godine moglo biti više ljudi na stadionu”, kazao je lijevi bek.

Potom je otkrio što zašto navijači ne dolaze na utakmice.



“U sukobu su s vlasnikom Zdravkom Mamićem i zbog toga mnogi ne dolaze na utakmice. Za mene je on ok čovjek. Uvijek kad ga sretnem pita me kako sam…”, rekao je Lecjaks.

Upitan je i oko sumnjivih Mamićevih transfera zbog kojeg mu se sudi.

“Na dva načina se može gledati na to. Jedan je da sve radi da pomogne klubu, a drugi je da je da uzima proviziju od transfera. No, kada vidite koliko investira i koliko prodaje to je normalno, tako je svugdje. Samo što je ovo Balkan pa ljudi sve doživljavaju puno dublje”, izjavio je Čeh.

Što se tiče Zagreba rekao je da vlada nesnosna vrućina te da ga podsjeća na Prag.

“Bili smo i na moru, a tamo je kao u Italiji”.