NOGOMETNI TRENUCI KOJI SU OBILJEŽILI 2017.: Neymarov šokantan transfer, oproštaj legende, Buffonove suze…

Malo tko je mogao očekivati da će Neymar zaista napustiti Cam Nou.

S obzirom na to da da je godina na izmaku pravo je vrijeme za podsjetiti se nekih događaja koji su obilježili godinu. Na ovom mjestu stoga ćemo se prisjetiti nekih od najvećih trenutaka u nogometnoj 2017. Bila je to sjajna godina za Luku Modrića, koji je po treći put osvojio Ligu prvaka, ali i po prvi put naslov španjolskog prvaka. Mario Mandžukić zabio je pak jedan do golova sezone u finalu najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu. No, bilo je i nekih trenutaka koji će se posebno pamtiti.

Neymarov transfer u PSG

Malo tko je mogao povjerovati da će brazilski nogometaš napustiti Barcelonu ovog ljeta. Glasine su uvijek postojale, a na kraju su se ostvarile.





PSG je uplatio 222 milijuna eura na račun katalonskog diva, a Neymar je postao najskuplji nogometaš u povijesti.

Italija bez Svjetskog prvenstva

Četverostruki svjetski prvaci Talijani nakon čak 58 godina neće sudjelovati na smotri najboljih na svijetu. Na San Siru je granitna švedska obrana izdržala sve napade Talijana, koji i nisu stvorili previše prilika u uzvratu dodatnih kvalifikacija te su ispali. Malo tko je vjerovao u ovakav scenarij, ali se na kraju ostvario. Potresan intervju Gianluigija Buffona usjekao se u pamćenje svim istinskim nogometnim zaljubljenicima.

Napad na Borussiju Dormtund

Sat vremena prije planiranog početka utakmice između Borusssije Dortmund i Monaca u neposrednoj blizini autobusa igrača njemačkog kluba aktivirane su tri eksplozivne naprave tijekom čega je teže ozlijeđen Marc Bartra. Dogodilo se to u travnju, a događaj je ostavio ogroman trag na nogomet. Utakmica je na kraju odigrana drugi dan, ali šokirani igrači Dormtunda bili su vidno potreseni te su izgubili.

Oproštaj Francesca Tottija

Legendarni talijanski nogometaš Francesco Totti (40) odigrao je u nedjelju 28. svibnja posljednju utakmicu za Romu, klub u kojem je proveo cijelu dosadašnju karijeru. Olimpico je bio ispunjen do posljednjeg mjesta zbog Tottijeva oproštaja. Ušao u 54. minuti utakmice s Genoom, što mu je bio mu 786. i posljednji nastup za voljeni klub, a 619. u Seriji A. Totti je u talijanskom prvenstvu zabio 250 golova, manje samo od Silvija Piole (290), a ukupno je u dresu Rome postigao 307 pogodaka. Osvojio je pet trofeja s Romom za koju je debitirao 1992., a najveći mu je uspjeh nedvojbeno naslov talijanskog prvaka 2001.

Barcelonin povratak protiv PSG-a

Čudo se ipak dogodilo 8. ožujka na Camo Nou.. Barcelona je uspjela nadoknaditi četiri gola zaostatka iz prve utakmice osmine finala Lige prvaka i pobjedom 6-1 protiv PSG-a izborila je plasman u četvrtfinale elitnog natjecanja ‘Starog kontinenta’. Niti jedna momčad do tada u povijesti europskih kupova niti jedna momčad nije se vratila nakon što je prvi dvoboj izgubila 0-4.

No, Barcelona se upisala u povijest kao prva koja je uspjela nadoknaditi nenadoknadivo. Barcelona je vodila 3-0 golovima Luisa Suareza (3), Layvina Kurzawe (40-ag) i Lionela Messija (50-11m), a kada je Edison Cavani pogotkom u 62. minuti smanjio rezultat na 3-1 činilo se kako će PSG ipak u četvrtfinale. Francuzi su u 88. minuti imali siguran prolaz, a potom se raspali. U preostalom vremenu Neymar (88, 90-11m) i Sergio Roberto (90+5) su zabili za senzaciju.

Realova povijesni obrana naslova u Ligi prvaka

Na Millennium stadionu u Cardiffu u velikom finalu Lige prvaka Real je s 4-1 deklasirao Juventus i upisao se u povijest kao prvi klub koji je obranio naslov u Ligi prvaka otkako je ona reorganizirana. Mario Mandžukić zabio je čudesan gol za 1-1, a Luka Modrić asistirao za treći gol Reala.