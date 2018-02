ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR JASNO DAO DO ZNANJA: ‘Stvaramo legiju stranaca u Osijeku, ne bavimo se stvarima od danas do sutra’

Trener Osijeka Zoran Zekić u razgovoru za Net.hr najavio je subotnji derbi protiv Rijeke, prokomentirao prošlotjedni domaći poraz protiv Dinama, a govorio je i o nogometnoj filozofiji koja vlada u Gradskom vrtu

Osijek i Rijeka u subotu od 15.00 igraju derbi utakmicu. Bit će to sudar četvrtoplasirane i trećeplasirane momčadi prvenstva. Izabranici Zorana Zekića goste s Rujevice dočekuju nakon prošlotjednog poraza od Dinama u Gradskom vrtu na startu proljetnog dijela prvenstva 4-2. Bijelo-plavi tražit će iskupljenje pred svojim navijačima…

“Analizirali smo sve pogreške protiv Dinama i nadamo se kako ćemo ih protiv Rijeke svesti na minumum. To ćemo, naime, morati napraviti ako mislimo ostvariti dobar rezultat u subotu”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr trener Osijeka Zoran Zekić i nastavio:

Problemi s ozljedama

“Nešto je bilo naših pogrešaka protiv Dinama, nešto je u tom dvoboju presudila i individualna kvaliteta modrih. Završilo je kako je završilo. Više nije niti bitno. Sutra je nova utakmica, opet u teškim uvjetima. U Osijeku opet pada kiša, kao i pred utakmicu s Dinamom. Tako da će teren biti težak i morat ćemo biti spremni i na uvjete na terenu, na snagu Rijeke, kao i na Kekovu nogometnu filozofiju. Morat ćemo odgovoriti na sve zahtjeve utakmice. Stvarno ćemo morati biti na nivou. Borna Barišić neće nastupiti protiv Rijeke, propustit će još ovu utakmicu. Ne može igrati ni Domagoj Pušić koji mi je bio u najozbiljnijim planovima za prvih 11. Šimunec je propustio dobar dio priprema i pitanje je u kakvom je energetskom stanju. Opet imamo smanjen kadar. Ali što je, tu je. Naći ćemo zamjene”.



Osijek i Rijeka ove su sezone odigrali dvije prvenstvene utakmice, a u obje su slavili Osječani. Prva je bila na rasporedu 7. kolovoza u Gradskom vrtu kada je domaćin bio bolji s 1-0 golom Borne Barišića iz jedanesterca u 18. minuti. I drugi ogled na Rujevici, odigran 22. listopada, završio je pobjedom Osijeka. Obje utakmice igrale su se po kiši…

“Rijeka je, istina, ove sezone pala u igri. Ali dobro, igrali su Europu, a sad su opet spremni. Imaju osvježenu momčad. Sumnjam da će se filozofija njihove igre promijeniti. Na kraju krajeva dobili su opet dosta dobrih igrača. Vidjet ćemo sve kako će se odigrati situacija u utakmici. Koliko su jaki. Vidjet ćemo njihovu snagu. I našu”, istaknuo nam je Zekić i nastavio:

‘Rijeka je napravila puno promjena u momčadi’

“Napravili su puno promjena. Ali mora se njima sve posložiti. Nekad se u takvim situacijama posloži momčad prije, nekad kasnije. Nekad misliš da se posložilo, pa kasnije dođeš u probleme. Tako da nema tu pravila. I mi smo ljestos imali dosta novih igrača, pa smo izgledali jako dobro. Pa smo poslije došli u probleme za koje nismo mogli niti znati da će se početi događati. To je jako čudno. U HNL-u svake polusezone u klubovima ima dosta pojačanja. Promjena. Valjda je to naš hrvatski krimen. Tko će ga znati. Mi i dalje imamo dosta mladu momčad. Ponekad dolazi do pada koncetracije, manjka stabilnosti u igri. S druge strane, mi smo profilirali te mlade igrače za koje se, barem za neke, nije prije uopće znalo. Sad su ušli u fokus javnosti i menadžera. Uz spomenuto, višestruko im je narasla vrijednost. U svakom slučaju, klub će imati korist od toga”.

Zekić je za kraj istaknuo jednu bitnu stvar kad je riječ o nogometnoj filozofiji u Osijeku…

“Treba imati strpljenje za rezultate. Mi se ne bavimo stvarima od danas do sutra. Imamo strategiju da napravimo ozbiljan klub. Ali jednu stvar želim naglasiti. Mi još ne želimo raditi neke ekstra velike stvari na preskok, dovesti neka zvučna, skupa pojačanja. Naš predsjednik se drži toga da ovdje bude legija stranaca. Ali još se uglavnom priča hrvatski jezik. Još ćemo se strpiti na dolazak nekih mladih igrača, na stasanje igrača iz škole nogometa. Daj Bože da se to dogodi što prije. Radi se i kamp u vrijednosti od 10 milijuna eura, radit će se i stadion, prvi i jedini natkriveni u Hrvatskoj, poslije ne znam koliko godina. Sve su to stvari koje trebamo potencirati. Ne smijemo to zaboravljati. I ne smije biti nikakvog nezadovoljstva”, zaključio je Zoran Zekić.