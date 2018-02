ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR: ‘Borna Barišić sigurno neće igrati. Ne želimo riskirati s njim, teren je u lošem stanju’

U petak počinje proljetni dio sezone, a Osijek nastavak HNL-a otvara subotnjim derbijom protiv Dinama

Nastavljaju se uzbuđenja u HNL-u. Sutra počinje proljetni dio sezone, a najzanimljivija utakmica 22. kola domaćeg prvenstva bit će sudar trećeplasiranog Osijeka i jesenskog prvaka Dinama u Gradskom vrtu.

Tvorac osječkog uspjeha, trener Zoran Zekić, ima problema uoči utakmice. Naime, za derbi protiv Dinama neće moći računati na kapetana momčadi Bornu Barišića, nogometaša koji je ove zime bio je na korak do realizacije transfera u Dynamo iz Kijeva. Ali je na kraju taj transfer propao…

Ozljedu Barišić vuče već nekoliko mjeseci

“On neće sigurno igrati. Ima ozljedu koju vuče već nekoliko mjeseci. Pošto će teren biti iznimno težak i zahtjevan zbog obilne kiše koja je napadala i koja još uvijek pada u Osijeku, ne želimo riskirati da mu se, ne daj Bože, ozljeda ne bi pogoršala i da ne bi sve otišlo u krivom smjeru”, kazao nam je Zoran Zekić i nastavio:



“Odmah na početku nastavka prvenstva čeka nas Dinamo. Nema se tu što previše pametovati. Trebamo biti koncetrirani, na maksimumu čitavu utakmicu. Nećemo smjeti griješiti. Morat ćemo biti agresivni. Puno toga će ovisiti, naravno, i o terenu. Vidjet ćemo u kakvom će biti stanju. Kiša pada već dva dana, ima dosta vode na travnjaku, ima lokvi… Kad će prestati padati, da li će malo zapuhati vjetar da to sve malo prosuši, vidjet ćemo na što će to izgledati u subotu…”

Zekić je istaknuo kako je vrlo mala mogućnost da utakmica bude odgođena jer ipak teren nije u tako lošem stanju…

‘Situacija s travnjakom nije alarmantna, ali…’

“Situacija nije alarmantna, ali sve ćemo vidjeti kako će to ispasti. Radi se na tome da teren bude spreman, ljudi iz kluba davaju sve od sebe da to saniraju, stavio se i pijesak. Nadamo se kako će to biti dovoljno da upije vodu”, govori Zekić.

“Obraćali smo pozornost na neke stvari u igri Dinama. Gledali smo sve Dinamove utakmice koju su odigrali na pripremama. Uspoređivali smo njihovu igru od one koju su prikazivali prošle jeseni. Doveli su pojačanja, igrači su im se još više ukomponirali. Malo su duže sad zajedno… Tako da smo iščitali ono što smo i htjeli. Radimo na treninzima da odgovorimo adekvatno na sve taktičke zahtjeve koje će ispred mojih igrača biti stavljeno u sudaru s Dinamom”, zaključio je Zoran Zekić.

Utakmica između Osijeka i Dinama na rasporedu je od 17.00.