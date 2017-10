ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR: ‘Borimo se za Europu, ne razmišljamo još o stizanju Dinama, a derbi je bio one man show’

Zoran Zekić za Net.hr komentirao je derbi Rijeke i Dinama, ali i šanse Osijeka za ostajanje u samom vrhu hrvatskog nogometa.

Osijek igra sjajno, u posljednjih devet utakmica pobijedili su šest puta i upisali tri remija, a posljednji poraz upisali su 27. kolovoza u gostima kod Cibalije. Trenutno su šest bodova iza zagrebačke momčadi i drže drugo mjesto ispred Rijeke i Hajduka, ali Zorana Zekića svejedno je pitanje o stizanju Dinama pomalo zateklo.

“Borimo se za Europu, ne razmišljamo još o stizanju Dinama. Malo me iznenadilo ovo pitanje. Razmišljamo od utakmice do utakmice i želimo produžiti taj niz i nastaviti rasti u igri”, rekao je pa oprezno dodao:

“S jednom pobjedom već smo na tri boda, ali daleko je još do kraja. Ako budemo nastavili u ovom ritmu bit ćemo i dalje tu blizu vrha, a onda ćemo vidjet što i kako.”



‘Soudani je pravi vođa na terenu’

Komentirao je i veliki derbi Dinama i Rijeke koji je otišao na stranu Zagrepčana (3-1):

“Dinamo je bio apsolutno bolji i to je zapravo bio one man show. Soudani je odigrao fantastičnu utakmicu i to ne samo zbog golova, več zbog angažmana i pravi je vođa na terenu. Kad god je Dinamu zapelo on se pojavio tu na terenu”, hvalio je Zekić Alžirca.

Osjetni pad u igri Rijeke u odnosu na prošlu sezonu nije želio mnogo komentirati:

“Zaista ne znam koji je njihov problem. Na nama su pukli vjerojatno zbog europskih obaveza. Vjerojatno ima nekih stvari koje ja ne znam i ne želim znati”, rekao je za kraj trener Osijeka.