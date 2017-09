‘ZNAM DA STE LJUTITI I DA NE RAZUMIJETE’: Drugi najskuplji transfer svih vremena iznio svoju verziju priče bivšim navijačima

Kylian Mbappe još se uvijek vodi kao napadač Paris Saint-Germaina koji u klubu igra na posudbi iz Monaca. Status koji je takav samo zbog straha od kršenja financijskog fair-playa i koji će se promijeniti kada posudba istekne postat će onda drugi najskuplji transfer svih vremena.

I dok navijači kluba u koji je stigao s oduševljenjem dočekuju igrača koji će klub koštati ne manje od 160, možda i 180 milijuna eura, oni Monacovi osjećaju se ostavljenima i razočaranima. Upravo njima Mbappe je putem društvenih mreža poslao poruku objašnjenja.

À MES AMIS MONÉGASQUES 🇮🇩👍🏽 pic.twitter.com/c33n6Q9adh — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 4, 2017

“Znam da neki od vas ne razumiju moj izbor, znam da ste ljutiti na mene i mogu to razumjeti. Razumijem i zvižduke na našem zadnjem susretu. Jer kroz Mbappeovu sapunicu cirkulirale su lažne informacije. Nisam se promijenio, moja pratnja nije se promijenila, a naše životne vrijednosti su ostale iste: poniznost, jednostavnost i poštovanje. Možete se ljutiti, mrziti me ili vrijeđati, no nitko me ne može spriječiti da vas volim jer istina je samo jedna – volim vas”, prenosi Goal njegove riječi.



Mbappe je u prošloj sezoni postigao 15 ligaških golova i pridodao im 11 asistencija u Monacovom putu do naslova francuskih prvaka.