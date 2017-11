DALIĆ ZA NET.HR O PROBLEMU KOJI GA JE SNAŠAO UOČI SUDBONOSNE UTAKMICE: ‘A već sam imao plan za Grke…’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić za Net.hr otkrio je kakvo je stanje u momčadi tri dana uoči prve utakmice dokvalifikacija protiv Grčke u Zagrebu, kao i o ostalim aktualnostima vezanim uz Vatrene i lov na plasman na SP u Rusiji 2018.

Zlatko Dalić u tjedan odluke ulazi s problemima. Naime, Milan Badelj, kako sad stvari stoje, neće biti spreman za Grčku. Dalić će odluku donijeti tijekom ponedjeljak, kad nalaz da točnu dijagnozu i kad se točno bude znala priroda ozljede.

Iako Dalić ovako na prvu ne izgleda zabrinuto, Badeljova ozljeda itekako mu je poremetila planove u pripremi utakmice. Jer, u Dalićevim taktičkim zamislima Badelj je imao važnu ulogu u veznom redu, posebno u njegovu defenzivnom dijelu…



“Prvo ću vidjeti nalaz, odnosno kakva će biti dijagnoza. Ono što sam ja s njim razgovarao i vidio, teško će biti očekivati da će on biti spreman za utakmicu. Da, imao sam u glavi taj plan u igri za Badelja. On je specifičan igrač koji meni zaista treba. Nogometaš koji je u ovim mojim zamislima i odnosu snaga jedini koji čuva poziciju, koji je defenzivni vezni i koji ne ide puno naprijed. I on je bio potreban u igri. Ali evo, što je, tu je… Vidjet ćemo. Moramo se sad malo drugačije okrenuti i pripremiti za ovu situaciju. Nadam se da će ostali biti zdravi i spremni, pa ćemo već nekako naći rješenja”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Zlatko Dalić koji je uoči okupljanja bio u posjetu hrvatskim reprezentativcima koji igraju u Serie A, kako bi se osobno uvjerio u njihove trenutačne kapacitete i obavio razgovore…

“Pogledao sam utakmicu Intera i Sampdorije, obavio razgovore sa svim igračima koji igraju u Italiji. Razgovarao sam i s Ivanom Strinićem, s Brozovićem koji su u tom trenutku bili u malim problemima s ozljedama i neigranjem. Obavio sam tamo ono što sam trebao obaviti. Uvidio što nama treba i igračima dati na znanje neke stvari koje od njih očekujem protiv Grčke”, istaknuo je Dalić za kojeg će dobra vijest biti neigranje 21-godišnjeg napadača njemačkog Stuttgarta Anastasiosa Donisa, kao i važnog stopera i kapetana AEK-a Petrosa Mantolasa.

“Ne možemo gledati tko u Grčkoj nedostaje, koga nema… Jer, igra Grčka. Isto kao što naša reprezentacija ne ovisi o pojedincu, tako ne ovisi niti Grčka. Sigurno je to za njih jedna loša vijest, minus jer su to kvalitetni igrači. Ali ja na to ne želim niti neću tako gledati. Ne želim si na takav način olakšavati stvari, niti ih gledati uopće. Jer u tom slučaju postoji opasnost od pristupanju ‘liniji manjeg otpora’. Da zbog toga ne idemo punom snagom ili, ne daj Bože, da podcijenimo protivnika. Nema podcjenjivanja, nema opuštanja, igra Grčka, nama će se suprostaviti njihova najbolja izabrana vrsta koja je u ovom trenutku moguća. Prema tome, nema razmišljanja o tome tko ne igra. Igraju najbolji. Moramo biti strpljivi i pametni”.