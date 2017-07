ZIDANE, VRIJEME JE ODLUKE: Modrić ima pravo na osmijeh, ali Francuz neće imati dobre vijesti za Kovačića

Je li raspolaganje viškom kvaliteta blagoslov ili prokletstvo nešto je o čemu mogu debatirati navijači, no pred Realovim trenerom Zinedineom Zidaneom teško je vrijeme. Takvo nešto daje naslutiti klubu blizak sportski dnevnik Marca zabavljajući se kombinacijama srednjeg reda španjolskog prvaka.

Zidane ima na raspolaganju devetoricu veznjaka, što je brojka koja će mnoge ostaviti nesretnima neovisno o tome hoće li francuski stručnjak forsirati 4-3-3 ili 4-4-2 formaciju. Prednost pred ostalima imaju Toni Kroos, Luka Modrić i Casemiro, pri čemu su prva dvojica među najboljima na svijetu na toj poziciji i bez prave konkurencije po pitanju kvalitete u momčadi sa Santiago Bernabeua, tvrdi Marca.

Nabrajajući još što nude ostali navedeni, a među njima su Isco, Asensio, James, Llorente i Ceballos, autor teksta stiže i do Matea Kovačića za kojeg nema dobre vijesti. Navodi se tako da je ‘teško očekivati da će Hrvat imati veću minutažu u nadolazećoj sezoni, premda impresionira kad mu se ukaže šansa’. Vjerojatno to shvaća i Zidane koji će, ako dođe do te situacije, inzistirati na dobroj zaradi na Kovačićevom mogućem transferu (u Tottenham?), kako bi napunio klupsku blagajnu i krenuo u dovođenje Monacova Kyliana Mbappea, o čemu se naveliko priča.