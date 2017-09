ZIDANE SE SLOMIO PRED KAMERAMA: Vidio je poruku oca, nije izdržao! ‘On je moj uzor’

Foto: Screenshot: You Tube

21:31 03.09.2017

Trener Reala Zinedine Zidane (45) emocionalno se slomio pred kamerama kada je gledao dokumentarni film o sebi koji je pripremio Telefoot.

Francuski strateg kazao je:

“Moj otac je moj uzor. Majka i otac uvijek su me vodili kroz život, bili uzori. I mislim da su s nama posao odgoja odradili sasvim dobro. Naučeno od njih, želim sad primjeniti na svojoj djeci”, izjavio je Zizou koji se rasplakao gledajući dokumentarac o sebi, prenosi katalonski dnevni sportski list Mundo Deportivo.

Kratke dijelove spomenutog intervjua, možete vidjeti u videu dolje francuskog Telefootua.



Zidane je u velikom intervjuu govorio i o udaranju glavom Marca Materazzija u finalu SP-a 2006. godine u Njemačkoj.

“Nisam ponosan, nikako nisam ponosa tom gestom. Ispričao sam se već za to svima. No, to je dio moje karijere, moga života… Moraju se stvari prihvatiti kakve jesu, živjeti s njima”, dodao je Zizou.