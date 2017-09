ZIDANE PROKOMENTIRAO KOVAČIĆEVU OZLJEDU: Realov trener donio prve informacije o zdravstvenom stanju hrvatskog veznjaka

S bolnom grimasom na licu i suzama u očima, uz pljesak Santiago Bernabeua, hrvatski veznjak Real Madrida Mateo Kovačić napustio je travnjak u 25. minuti utakmice španjolskog kluba i APOEL-a.

Ozljedu je Kovačić zadobio prilikom dodavanje jedne lopte, a kakve je prirode točno će se znati nakon što liječnička služba kluba odradi svoj dio posla.

Upitan je nakon 3-0 pobjede Realov trener i o zdravstvenom stanju svog veznjaka koji je uz bok sunarodnjaka Luke Modrića dobio priliku od prve minute nastupiti u veznom redu branitelja naslova u Ligi prvaka.

[VIDEO] OZLJEDA I SUZE KOVAČIĆA: Sjajni Hrvat startao u udarnoj postavi Reala, a onda šok!

“Vidjet ćemo sutra. On kaže da nije ništa ozbiljno, ali to ćemo tek vidjeti. Odgovor ćemo znati sutra nakon pregleda magnetskom rezonancom”, kazao je Zidane a prenosi As.

Dodao je Zidane još da je zadovoljan pobjedom na otvaranju natjecanja, prikazanom željom za pobjedom, a o dvostrukom strijelcu Cristiano Ronaldu kazao kako je u pitanju najbolji igrač svijeta i veoma važnom za njegovu momčad.