ZIDANE IH RAZUVJERIO U SAMO 17 MJESECI: Očekivali su da će ga brzo ‘potrošiti’, a sad mu bacaju sve pred noge

Plasmanom u finale Lige prvaka i dobrom pozicijom u utrci za najbolju momčad španjolskog prvenstva, Zinedine Zidane ‘kupio’ je povjerenje Realovih čelnika koji su ga spremni vezati na dulje vrijeme.

Mnogo je bilo sigurnih da će Real Madrid ‘potrošiti’ Zidanea odlukom da mu, nakon što je vodio Castillu, u ruke daju prvu momčad. Očekivali su da će se francuski stručnjak, nekoć legendarni igrač kluba, brzo pokazati nedoraslim za posao i jednako brzo napustiti klupu kluba sa Santiago Bernabeua. Naslovi u Ligi prvaka (2015/16), Uefinom Superkupu (2016.) i Svjetskom klupskom prvenstvu (2016.) dokazali su takvima da su bili u krivu, a nove argumente Zidane im nudi i u ovoj sezoni.

Sve to vidi i ocjenjuje Realovo vodstvo spremno, navodi Marca, Zidaneu produljiti ugovor s klubom do 2020. godine. On je navodno spreman i samo se čeka da Francuz potpisom potvrdi pristanak, odnosno napravi isto što je napravio i 4. siječnja prošle godine po odlasku Rafaela Beniteza.