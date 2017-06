ZEKIĆ PRAVDA SRAMOTNU IGRU PROTIV AMATERA – UMOROM: A što bi onda trebali reći pripadnici Kohorte

I dok trener Osijeka Zoran Zekić opravdava sramotnu igru Osijeka protiv amatera iz Andore Sante Colome, kazavši kako su njegovi igrači umorni od napornih treninga, pripadnicima Kohorte nije bilo teško proputovati pola Europe u dva smjera, ukupno 3600 kilometara, da bi uživo gledali prvu europsku utakmicu njihovog kluba nakon pet godina.

Nogometaši Osijeka pobjedom su startali u kvalifikacije za Europsku ligu. Slavili su 2-0 na gostovanju kod Sante Colome u Andori iako je do 80. minute bilo 0-0. Prvi gol je djelo Mioča iz odbijanca nakon promašenog penala Ejupija, a Lukić je duboko u sudačkoj nadoknadi potvrdio pobjedu.

Zekić nije htio ‘cjepidlačiti i biti prekritičan’

“Neću cjepidlačiti i biti prekritičan. Izborili smo ono po što smo došli. Igrači su bili pod pritiskom očekivanja svih, a i velikih napora priprema. Sad je prošlo i možemo u miru čekati uzvrat, ali i nastaviti pripreme za naše prvenstvo. Sve će se drugo brzo zaboraviti, a što nije bilo dobro u hodu ćemo otklanjati”, dodao je Zekić, prenose Sportske novosti.

Benedik Mioč zabio je gol za vodstvo 1-0 i bio jedan od najboljih na terenu.

“Teška je bila utakmica. Suparnik je stao u obranu i radio brojne prekide. Otezao je s igrom. Nismo pronalazili rješenje za dolazak u vodstvo. Na kraju je sve dobro ispalo i rekao bih da se nakon svega samo rezultat pamti i da je on jedino vrijedan u ovoj utakmici.”

Navijači – najzanimljivija priča ove utakmice

No, zanimljiva priča koja se vrti oko ove utakmice su – navijači. Tridesetak pripadnika Kohorte bodrilo je svoje ljubimce u Andori. Nije im bilo teško proputovati 3600 km u dva smjera, niti potrošiti zadnje novce na svoj klub.

Naravno, do Andorra la Velle, mjesta gdje se igrala utakmica s obzirom da u selu Santa Coloma nema stadiona koji ispunjava kriterije Uefe, navijači Osijeka nisu potegnuli samo kako bi meč gledali, nego su cijelo vrijeme i navijali.

Igrači su itekako bili svjesni žrtve i troška koje su navijači podnijeli kako bi ih pratili na početku nove europske avanture, pa su oba gola proslavili trkom do dijela jedine tribine stadiona na kojima su bili pripadnici Kohorte. A nakon teške, ali slatke pobjede, opet su došli do ograde i zajedno s navijačima skandirali njihovom klubu. E to se zove simbioza navijača i kluba.