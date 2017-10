ŽDRIJEB DODATNIH KVALIFIKACIJA U ZÜRICHU: Sve što trebate znati o izvlačenju

Danas u 14 sati u Zürichu će biti održano izvlačenje parova dodatnih kvalifikacija, a Hrvatska je jedan od nositelja.

Osim Hrvatske, nositelji su Danska, Italija i Švicarska i te će se reprezentacije naći u istoj posudi, dok su potencijalni protivnici ove četiri reprezentacije Grčka, Irska, Švedska i Sjeverna Irska.



Ždrijebom će se također odlučivati i o domaćinstvu u prvoj utakmici: nakon što se izvuče po jedna kuglica iz svake skupine, obje se zajedno stavljaju u treću posudu gdje se miješaju, a reprezentacija koja bude prva izvučena prvu će utakmicu igrati na svom terenu.

Ždrijeb će se moći pratiti putem streama na stranicama FIFE, You Tubeu i Facebooku, a uz atraktivnu Meksikanku Vanessu Huppenkothen vodit će ga i legenda Reala, Fernando Hierro. Prve utakmice igraju se od 9. do 11. studenog, a uzvrati su od 12. do 14. studenog.