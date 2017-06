ZDRAVKO MAMIĆ NAKON PORAZA POSLAO PORUKU RIJECI I HAJDUKU: ‘Ovo ste vidjeli sad i nikad više’

Nakon Dinamova poraza u finalu Hrvatskog kupa oglasio se i neformalni vladar maksimirskog kluba Zdravko Mamić.

Dinamo je u finalu poražen od Rijeke (1-3) koja je tako osvojila dvostruku krunu, dok su Modri prvi put od 2005. ostali bez ijednog trofeja. Nije to toliko uzrujalo Zdravka Mamića, službeno savjetnika Dinama, a u stvarnosti alfu i omegu zagrebačkog kluba, ali ipak je poslao ‘prijeteću’ poruku najvećim suparnicima.

‘Nema mrlje na Rijekinim trofejima’

“Stvarno, bez obzira što je ovo nakon dugo godina prvi put da smo ja i moji suradnici imali priliku gledati poraz Dinama i gubitak naslova prvaka i Kupa, ja sam silno ponosan da sam dio nogometne obitelji. I na kraju, to ste sada vidjeli i nikad više. To ne umanjuje uspjeh Rijeke, koji je senzacionalan. Riječani su to u potpunosti zaslužili, tu nema nikakve mrlje niti za prvenstvo ni za Kup. Bili su uvjerljivo bolji, ali poručujem njima i Hajduku i drugima: ‘Vidjeli ste to sad i nikad više’. Ciao”, rekao je Mamić za 24 sata.

Potvrdio je, osim toga, i da Ivajlo Petev ostaje trener Dinama iako je izgubio oba ovosezonska trofeja.