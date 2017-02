ZDRAVKO MAMIĆ OSTAVIO SVE U NEVJERICI: ‘Nemam nikakvih problema s time da Rijeka uzme naslov’

Neformalni vladar Dinama Zdravko Mamić, danas službeno samo u ulozi savjetnika, ustvrdio je kako ga nimalo ne brine mogućnost da njegov klub nakon 11 uzatopnih naslova hrvatskog prvaka ostane bez krune.

U razgovoru za Sportske novosti Mamić je istaknuo kako nema nikakvih problema s time da Rijeka ove sezone uzme naslov. Momčad s Rujevice ima šest bodova prednosti pred Dinamom nakon 21 kola, nema ove sezone još nijedan poraz i doista djeluje impresivno.

‘Da smo htjeli, doveli bismo Eduarda i Jelavića’

“Svi koji su oko mene se čude, u klubu i izvan njega, ali ja zaista nemam nikakvih problema s time da Rijeka ove godine osvoji naslov prvaka! Iskreno to kažem. Naravno, ne znači da smo se mi predali, odnosno da ćemo se predati. Naravno da želimo osvojiti naslov, ali naslov se može osvojiti jedino na terenu. Činjenica je da Rijeka ima šest bodova prednosti, da pobjednički maršira. Ne ovisi samo o nama. Činjenica jest da do kraja HNL-a još ima 15 utakmica, da ćemo se s njima još dva puta sudariti u prvenstvu, možda i u Kupu… Možda se do zadnja dva kola neće znati tko će uzeti naslov”, rekao je Mamić.

Bivši izvršni predsjednik Modrih tvrdi da klub ima dugoročni plan i da zato nije zabrinut.

“Potpisali smo s Petevim trogodišnji ugovor, doveli smo Romea Jozaka na više godina, gotovo sve igrače smo vezali višegodišnjim ugovorima. Sve je to plod vizije. U toj viziji dugoročno ne možemo pogriješiti. Samo je pitanje hoćemo li ove sezone osvojiti naslov prvaka i igrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka, proći ili ne, odnosno hoćemo li biti drugi, pa igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu. Pa možda onda napravimo čudo u Europskoj ligi, osvojimo više bodova, možda konačno uđemo u europsko proljeće nakon gotovo 50 godina. Raznorazni su scenariji… Da smo htjeli pošto-poto biti prvi, mogli smo kupiti Eduarda da Silvu, Jelavića i još trojicu iskusnih. To je istina, valjda ne sumnjate. Nisam želio izlaziti u medije s izjavama, ali želio sam da naši navijači razumiju o čemu se radi”, dodao je Mamić.