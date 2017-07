ZDRAVKO MAMIĆ GRAKNUO, LEGENDA VATRENIH MU ODGOVORILA: ‘Zašto bi Luku itko iz reprezentacije trebao braniti…?’

Član stručnog stožera Vatrenih, bivši nogometaš i reprezentativac Josip Šimunić, prokomentirao je situaciju s Lukom Modrićem.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije našao se na udaru jednog dijela hrvatske javnosti zbog toga što je protiv njega pokrenuta istraga zbog sumnje u davanje lažnog iskaza na suđenju Zdravku Mamiću za nezakinito izvlačenje novaca iz Dinama.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić izjavio je u srijedu u Osijeku da je njegova savjest mirna te kako je uvjeren da će istraga, koju je protiv njega pokrenulo osječko Općinsko državno odvjetništvo zbog sumnje u davanje lažnog iskaza na suđenju Zdravku Mamiću, dokazati da nije počinio nikakvo kazneno djelo.

Modrić priznao da nije donio odluku o nastavku igranja za izabranu vrstu

Nakon toga, u intervjuu za Marcu Modrić je priznao da nije donio odluku o nastavku igranja za izabranu vrstu, što je odjeknuo hrvatskim medijskim prostorom. Sportske novosti pišu kako je Luka Modrić već skoro mjesec dana na udaru, te se u srijedu oglasio Zdravko Mamić objavom da može biti sram izbornika Čačića, HNS i reprezentativce stoga što nitko nije izašao javno i podržao Luku. Šimunić je prokomentirao cijelu situaciju koja je nastala oko Modrića.

“Da vam iskreno kažem, to što nitko nije osjećao potrebu nešto reći u vezi toga zbog činjenice je što sto posto znaju da je dečko ispravan, da nije ništa loše napravio. On je uzor svima, pogotovo mladim igračima. Luka je veliki igrač i veliki čovjek, mislim da se o njemu nema što drugo kazati. Nažalost, ovo što pišu neki mediji, i što se neke stvari tumače kako se tumače, i vi i svi znate zbog čega je to tako, to nikako nije u redu”, kazao je za SN Josip Šimunić koji je istaknuo da “nitko ništa nije rekao jer svatko zna da je on ispravan, da je u pravu, da je pošten, i nema se što pričati o tome”.

‘O Modriću se ne treba nikome ništa objašnjavati’

“O Modriću se ne treba nikome ništa objašnjavati, niti drugi govoriti o njemu, jer onda bi ispalo kao da se on opravdava i kao da netko drugi opravdava njega. Zbog čega, kad dečko ništa nije napravio pogrešno. Eto, to je cijela istina”, dao je do znanja Šimunić i dodao:

“Vidio sam izjavu gospodina Mamića, razumijem ga, međutim drukčije to tumačim, kažem, to što nitko nije rekao ništa ne temu Luke, samo je dokaz da znaju da je ispravan i čist”.

Neki se pitaju hoće li ga taj javni linč razočarati pa da prestane igrati za reprezentaciju.

“Zašto bi, kad nije ništa pogriješio, sada razmišljao drugačije. Ali opet, to njega morate pitati. I ja sam nekoliko puta u životu bio u situaciji u kojoj sam svašta doživio, no kad znaš da nisi ništa pogriješio ne trebaš se ničega bojati. Istina je istina, a istina je na tvojoj strani, i gotovo”, zaključio je Šimunić.