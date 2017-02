APSOLUTNO JE OBLJUBLJENA OSOBA – U SRBIJI! ‘Zdravko, dođi u Partizan k’o brata te molim’

Zdravko Mamić apsolutno je obljubljena osoba – u Srbiji!

Dan uoči druge kvalifikacijske utakmice za odlazak na SP u Brazilu između Srbije i Hrvatske u Beogradu na Marakani (1-1), Zdravko Mamić, tada još izvršni predsjednik Dinama, gostovao je na srpskoj televiziji RTS u emisiji “Oko 11”. Njegovo gostovanje pretvorilo se, kao nebrojeno puta do tada, u vlastito obraćanje, ovog puta Srbiji ističući svoje vrline, ne pričajući o manama i predstavljajući se velikom žrtvom.

Srbi su mu prijatelji. Iako…

Pa je tako Mamić kazao da se u Hrvatskoj osjeća obožavanim od svih normalnih ljudi, ali ne i od dijela medija i “huliganskih grupa” koje su ga željele maknuti iz Dinama. Uz to, naglasio je kako su mu Srbi prijatelji, kako se uvijek dobro osjeća u Beogradu u kojem ima jako mnogo prijatelja. Naravno, na početku emisiju prilično lukavo ispričao se svim Srbima kazavši:

“Nikad nisam vrijeđao Srbe. To moram reći radi ljudi u Srbiji i Srba u cijelom svijetu. Ja imam bezbroj prijatelja, ja sam prijatelj, ja poštujem Srbe, ja volim Srbe. Prema tome, to što se dogodilo, dogodilo se isključivo u jednom odnosu s jednim čovjekom. Nikad u životu svojim postupkom nisam povrijedio niti jednog srpskog čovjeka. Niti to želim, niti ću to ikad napraviti”, kazao je Mamić 5. rujna 2013. godine.



‘Vjerojatno najuspješniji nogometni trgovac u Europi’

Na samom početku emisije voditelj Gorislav Papić predstavio je Mamića kao čovjeka koji je od Dinama napravio najozbiljniji klub u regiji i kao čovjeka koji je, poslije vlasnika Porta, “vjerojatno najuspješniji nogometni trgovac u Europi”. Ta Papićeva rečenica najbolje dočarava kakvo mišljenje Srbi imaju o kontroverznom Mamiću.

Ne samo Srbi, nego i ostatak bivše Jugoslavije. Nije tajna da je Mamić iznimno popularan u Srbiji, da ga Srbi jako cijene i da se dive njegovim menadžerskim sposobnostima. Tim povodom, malo smo prokopali po komentarima čitatelja regionalnih medija i izdvojili one najzanimljivije. Nismo birali samo one pozitivne, nego smo se vodili za onim najzanimljivijim. I pozitivnim i negativnim o njemu. Pa tako jedan čitatelj Kurira piše:

‘Taj za jedan dan na Pjaci zaradi 25 milijuna’

“Da nije bilo Mamića, ne bi bilo ni Dinama”.

Čitatelji B92, pak, ističu:

“Taj za jedan dan na Pjaci zaradi 25 milijuna. Šta bi bilo da ga puste u trgovački centar?”

“Dođi u Partizan k’o brata te molim”.

“Da, otišao je iz Dinama kao i iz HNS-a s novim statusom ‘savjetnik’, čovjek se sprda sa svima”.

“Profesor Maminjo je postavio standarde menadžerskih znanosti na Balkanu!”.

“Stiže Maminjo u Zvezdu”.

Čitatelji bosanskohercegovačkog portala Klix.ba potegnuli su zanimljivu raspravu na spomenutom portalu:

“Pridonio je hrvatskom nogometu kao nitko, njima se ne može dogoditi da igrač odluta državljanstvom u drugu reprezentaciju. Odlično rukovodi Dinamom. Naš čovjek Hercegovac, šteta što nije na čelu npr. Veleža koji je u bankrotu posljednjih 30 godina. Neka priča tko što hoće, Mamić uzima i sebi, ali je napravio jak Dinamo i reprezentaciju, ovo sve ostalo je talasika uključujući Zvezdu i Partizan, o Želji i Sarajevu da ne govorim koliko su propali”.

“Znači, voliš lopove da te kradu?? Pa mani se patetike kad je opljačkao Dinamo i pretvorio ga u svoju privatnu prčiju. Zagreb je ogromnu lovu davao Dinamu i njegovoj školi nogometa. Nije Mamić iz svog džepa podizao Dinamo. Mamić je punio svoj džep od Dinama. Iskorištavao ga. Dinamo je proizvodio igrače prije pojave Mamića. Nije ni čudo što ovdje vlada sad kad su vama idoli pljačkaši i manipulatori”

“Ovaj je u stanju eskimu prodat frižider”.

“Kad se pogleda kakve je sve panjeve uvalio za višemilijunske iznose, jasno je da se radi o jednom od najsposobnijih ljudi u svijetu nogometa”.

“Jest primitivac, ali da je izvanserijski stručnjak i nevjerojatan potencijal za razvoj nogometa – jest. Da nije primitivac, mogao bi biti direktor s višemilijunskom plaćom i nekog jačeg kluba na zapadu.”

Ne znam je li što ukrao, prevario… Ja samo vidim da Dinamo napreduje sve više i više, a Mamić odlično radi svoj posao.

“Neka dođe u Crvenu Zvezdu pa da uzmemo Ligu prvaka”.

“Gospodin ostaje gospodin. Čovjek ima muda, to se vidi”.