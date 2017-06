ZAVLADAO ZAKON ŠUTNJE U REPREZENTACIJI OKO MODRIĆA: ‘Mnogi su očekivali da će mu dati potporu, barem prijateljsku, ali nisu’

Nitko iz stožera, nitko od igrača, nitko, generalno, iz reprezentacije nije se oglasio o Luki Modriću.

Luka Modrić u fokusu je hrvatske i svjetske javnosti. Protiv jednog od najboljih igrača europskog prvaka Real Madrida pokrenuta je istraga zbog davanja lažnog iskaza na suđenju Zdravku Mamiću i još trojici. Mogao bi biti kažnjen zatvorom od šest mjeseci do čak pet godina.

DORH tvrdi kako je Modrić lagao i promijenio iskaz u korist Mamića

DORH tvrdi kako je Modrić tijekom svjedočenja na Županijskom sudu u Osijeku lagao kada je svjedočio i da je promijenio iskaz u korist Zdravka Mamića, s kojim je imao potpisan građanski ugovor od svoje 14. godine.

Iako je Luka veliki nogometni umjetnik, u Hrvatskoj se našao na stupu srama. Nije mu lako, s njegovim likom i djelom sprdaju se na društvenim mrežama, poručuje mu se kako “nije dostojan nositi kapetansku traku reprezentacije”.

Od nekadašnjeg junaka nacije, do osramoćene zvijezde

“Od nekadašnjeg junaka nacije, do osramoćene zvijezde”, uglavnom su takve poruke pisanja svjetskih medija, posebno onih španjolskih i engleskih.

“Mnogi su očekivali da će mu dati potporu, barem prijateljsku, ne ulazeći u meritum sudskog procesa, jer nikad se nije suočio s ovakvim pritiscima, uvredama i napadima”, pišu Sportske novosti.

Brojni su igrači aktivni na društvenim mrežama, neki i plaćaju ljude koji im to rade, objavljuju svašta, od izjava do fotografija, no nitko nije smatrao potrebnim ili zgodnim ni spomenuti Modrića. Jesu li mudri pa paze da i oni ne postanu metom napada onih koju udaraju po Luki, zamjera li tko Modriću na tome kako je svjedočio ili je u pitanju nešto treće?

‘Igrači su ostali izvan te politike’

Bivši izbornik hrvatske i austrijske nogometne reprezentacije, legendarni Otto Barić, prokomentirao je ovu situaciju:

“Igrači su ostali izvan te politike, znate i zbog čega. Ako bilo koji igrač, bilo da je jako dobar s Modrićem ili pak nije toliko blizak s njim, izjavi nešto u njegovu korist, automatski bi i u njega išle te strelice”, kazao je Barić, dok Dražen Besek vidi to drugačije.

‘Svi samo možemo nagađati što je prava istina’

“Čuo sam jednu izjavu o Vatrenima koji su osvojili broncu i bila je vrhunska konstatacija da su oni imali puno veći karakter od sadašnjih igrača. Mislim da je kvaka u tome. Ovi mi dečki djeluju kao da su više zaokupljeni svojim karijerama i problemima. Sigurno da ima i ovdje onih koji su međusobno bliski, ali sad kad je najteže, trebalo bi dati podršku Luki”, istaknuo je Besek, dok Nenad Bjelica ima pak treći pogled:

“Svi samo možemo nagađati što je prava istina. Zato ga ja ne mogu ni optuživati ni braniti, ne znam cijelu priču. Teško je da se sad netko zauzme za Modrića ili protiv njega kada je situacija nepoznata. Nezahvalno je to. Neka organi rade svoj posao, Bože moj, oni koji su optuženi branit će se, ako im se dokaže krivnja, dokazala se, ako ne, neće se dogoditi prvi put”, kazao je Bjelica za SN.