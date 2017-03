ZAGREB POD OPSADOM POLICIJE: Poduzeli su neviđene mjere sigurnosti, grad izgleda kao ratna zona

Zagreb je pod opsadom policije uoči utakmice 5. kola skupine I kvalifikacija za odlazak na SP u Rusiju 2018. godine između Hrvatske i Ukrajine.

Danima se piše kako domaći nogometni huligani imaju namjeru napraviti nerede u Maksimiru na večerašnjoj utakmici. Net.hr prvi je doznao kako su u HNS-u u strahu od ekstremne skupine hrvatskih navijača koji se protive politici aktualnog vodstva naše krovne nogometne organizacije, a koja priprema nerede.

Policija potvrdila da imaju informacije o mogućim ozbiljnim neredima

To smo doznali preko izvora bliskih reprezentaciji Hrvatske i HNS-a, a isto je potvrdilo i Ravnateljstvo policije za Net.hr, kazavši kako već imaju informacije o mogućim ozbiljnim neredima tijekom utakmice, te će i policijsko osiguranje biti primjereno tome.

I načelnik Uprave policije Krunoslav Borovec večer uoči ove visokorizične utakmice za koju vlada ogroman interes javnosti, istaknuo je kako postoje ozbiljne indicije da se spremaju neredi. Nakon dvije godine reprezentacija Hrvatske igra domaću utakmicu pred publikom, a dvoboju će prisustvovati i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Poduzimaju se mjere kako bi se spriječila nova sabotaža

Policija poduzima sve mjere kako bi to spriječila nerede i novu sabotažu reprezentacije, doznaje se u Ravnateljstvu policije. MUP-ova inspekcija u srijedu je u više hrvatskih gradova provela nadzore prostora koje koriste udruge navijača, ali tamo nisu pronađena pirotehnička sredstva, neslužbeno doznaje Hina.

Nadzori su bili obavljeni u desetak gradova, a na meti inspektora bili su navijački prostori zagrebačkih BBB-a u Ilici 37, splitske Torcide, riječke Armade, vinkovačkih Ultrasa, osječke Kohorte, šibenskih Funcuta kojima su morali prepiliti lokot jer policiju najžešći šibenski navijači nisu htjeli pustiti unutra.

Sve će se snimati

Utakmicu na maksimirskom stadionu i širu gradsku zonu osiguravat će nekoliko stotina policajaca, a iz Ravnateljstva policije upozoravaju da će prije, za vrijeme i nakon utakmice snimati stadion i prostor oko stadiona kako bi policija mogla naknadno lakše identificirati eventualne izgrednike.

Isto tako, organi reda će širom Hrvatske vršiti operativne radnje provjere evidentiranih izgrednika koji su pod zabranom dolaska na utakmice da li se nalaze na svojim adresama za koje su policiji rekle da će se tamo nalaziti tijekom utakmice.

149-torici navijača zabranjen dolazak na nogometne utakmice

U Hrvatskoj je 149-torici zabranjen dolazak na nogometne utakmice, pa oni nadležnoj policijskoj postaji moraju prijaviti mjesto na kojem će se nalaziti za vrijeme utakmice, što policija onda provjerava na terenu.

Policija obavještava građane i posjetitelje utakmice da je prostor poligona za vožnju Borongaj (veliko parkiralište ispod juga maksimirskog stadiona) i kod Kipa sportaša (“tzv. Pimpeka”) organizator rezervirao za potrebe “fun zone” i parkirališta za gostujuće navijače i akreditirana vozila.

Građanima se preporučuje korištenje javnog gradskog prijevoza

Posjetitelje organizator poziva da u bližoj zoni stadiona Maksimir ne parkiraju vozila na prometnicama, nogostupima i prostorima koji nisu predviđeni za parkiranje ili na kojima je parkiranje zabranjeno, kako ne bi dolazilo do ometanja ili zastoja u odvijanju prometa. Građanima preporučuje korištenje javnog gradskog prijevoza za dolazak na stadion, a građani koji žele doći osobnim vozilima mogu ih parkirati izvan uže zone stadiona.

Stroga kontrola ulaznica i imena na njima

Poziva ih se također da zbog očekivanog dolaska većeg broja navijača i opsežnih mjera sigurnosti, koje će se provoditi prilikom ulaska na stadion, do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle gužve. Ulazi za gledatelje, prema odluci organizatora, bit će otvoreni od 18 sati, a u funkciji će biti i svi sektori, odnosno tribine stadiona. Prilikom ulaska na stadion posjetitelji moraju pokazati ulaznicu koja glasi na njihovo ime i osobnu iskaznicu ili drugi dokument. Ulaznica za domaće navijače na dan utakmice neće se prodavati na stadionu, već na blagajnama KC-a Dražen Petrović od 10 do 20 sati. Ulaznica je još malo, prema posljednjim informacijama iz HNS-a ostalo ih je još 1000. Ali kakvo zanimanje vlada za ovaj dvoboj, i to će brzo planuti.

Policija podsjeća posjetitelje na zabranu unošenja na stadion alkoholnih pića, staklene ambalaže, droga, pirotehničkih sredstava, oružja, kišobrana, upaljača, plastičnih boca i drugih krutih predmeta, torba i ruksaka, zastava na drvenim ili metalnim štapovima.

Orepić i šef tajne službe Daniel Markić održali sastanak s vodstvom HNS-a

Zabranjeno je i unošenje transparenata, zastava ili drugih stvari kojima se iskazuje ili potiče mržnja i nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, te pjevanje pjesama ili dobacivanja poruka kojima se potiču mržnja ili nasilje.

Vrijedi spomenuti kako su prije dvadesetak dana ministar policije iz kvote Mosta Vlaho Orepić i šef tajne službe Daniel Markić (SOA) održali su sastanak s Davorom Šukerom i vodstvom HNS-a, a sastanku su nazočili i operativci PU zagrebačke, kao i Miroslav Marković, povjerenik za sigurnost HNS-a zajedno sa Zoranom Cvrkom.

Test za državu

Tema sastanka bio je sigurnosni aspekt utakmice i razmjena informacija. Isto tako, razgovaralo se o želji Vlade da presječe problem nereda na nastupima nacionalne vrste, kao i o informacijama koje već tjednima dolaze iz Ukrajine o dolasku u glavni grad Hrvatske dosta ukrajinskih huligana koji bi se mogli ujediniti s domaćim ekstremnim navijačima.

Također, postoje indicije da bi policija u slučaju uzvika poput “Za dom spremni” mogla isprazniti neke od tribina. Kako bilo, ovaj dvoboj test je za državu. Jer, sami su si postavili baš ovaj trenutak za odluku napraviti iskorak u načinu rada i postupanja u borbi protiv huliganizma.