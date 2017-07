ZADOVOLJIO NA PRIPREMAMA, PA OTVORIO DUŠU: ‘Bio sam razočaran, nitko sa mnom nije razgovarao!’

Bojan Knežević jedan je od onih igrača Dinama koji su u prve dvije pripremne utakmice na pripremama u Morskoj Soboti – zadovoljili!

Knežević iza sebe ima dva vrlo kvalitetna poluvremena, u oba je navrata zaigrao u drugom dijelu utakmice i bio među ponajboljima na terenu. Mladi veznjak već je godinama u Dinamu, ali se još nije potpuno nametnuo na seniorskoj razini, još mu Ivajlo Petev nekako ne vjeruje “do kraja”. No, Knežević i dalje radi maksimalno, čeka svoju prigodu i u službenim utakmicama.

‘Meni ne nedostaje samopouzdanja’

“Prvom utakmicom protiv Mure i nisam toliko zadovoljan, rekao bih da moja igra tu nije bila ništa posebno. Bio sam malo umoran i nisam bio pravi. No, protiv Tosnog je to bilo puno bolje, osjećao sam se odlično, pa sam tim nastupom i puno zadovoljniji” rekao je u razgovoru za Goal Bojan Knežević, pa nastavio:

“Iskreno, meni ne nedostaje samopouzdanja, niti bilo čega drugoga. Bilo je tako kako je moralo biti, prešao sam preko toga, sada se maksimalno pokušavam spremiti za novu sezonu. I nove utakmice.”

Knežević je otkrio i kako se osjećao kada ga je trener Petev protiv Hajduka izvadio već nakon pola sata?

‘Neću u Lokomotivu’

“Nisam bio ljut, više sam bio razočaran; nisam očekivao nešto tako. Dan prije utakmice me trener pitao jesam li spreman, iskreno sam odgovorio da ne znam. I kazao kako dugo nisam igrao, kako će mi vjerojatno trebati 45 minuta da uhvatim ritam. No, bilo je kako je bilo, to je sada iza mene”, dao je do znanja Knežević. Isto tako, istaknuo je kako, u slučaju da ovog ljeta ne dobije priliku, neće ići na posudbu u filijalu Lokomotivu.

“To odmah isključujem. Ako se ne izborim za poziciju, ako u prva tri-četiri kola ne dobim priliku, onda ću pronaći neku najbolju opciju kako za sebe, tako i za klub. Ali, ne razmišljam o nikakvim posudbama, tako ne i o odlasku u Lokomotivu.”