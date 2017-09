ZABORAVLJENI VATRENI: ‘Možda me i malo povrijedilo što me Čačić prestao zvati, računao sam da imam status’

Nije se nauživao minutaže dok je igrao u Napoliju pa transfer Ivana Strinića u redove Sampdorije u ljetnim mjesecima bio nešto što nije iznenadilo. Srećom po njega, našao se u okruženju u kojem može igrati i to igrati dobro.

U nedavnom ogledu protiv Torina Strinić je sakupio 59 minuta i iskoristio ih za asistenciju u 2-2 remiju. Za Sportske novosti je kazao:

“Dobro je bilo, možda čak i iznad nekakvih realnih očekivanja, jer jasno je da mi nedostaje utakmica u kontinuitetu, bez toga teško možeš biti na svojoj top razini. Zbog toga su me u jednom trenutku malo uhvatili grčevi, pa me trener zamijenio u 60. minuti. Nije da sam nespreman, tjelesno se osjećam odlično, naporno sam radio tijekom ljeta, ali jedno je individualni rad i treninzi, a drugo su utakmice.”

Laka odluka

Dolaskom u Sampdoriju Strinić je, navodi se, prihvatio manja primanja u odnosu na dane koje je provodio na Napolijevoj klupi.



“Novac mi nije bio na prvom mjestu, zato nisam imao problema s odlukom. Dvije sam godine sjedio na klupi i ne bih podnio još jednu takvu sezonu. Imam svoje ambicije, utakmice su mi i dalje velika radost, nije mi problem trenirati napornije nego ikada, ali sve to padne u vodu kada dođe nedjelja, a vi ste na klupi. Sampdoria je za mene svojevrsni početak, tu želim krenuti iznova i potvrditi da je preda mnom još puno dobrih utakmica i sezona. Svaka čast Napoliju, borbi za naslov prvaka i utakmicama u Ligi prvaka, ali taj se sjaj gubi kad sve to gledaš s klupe. K tome, doista mi je prijetilo da postanem igrač koji s 30 godina već gleda prema mirovini, a to ne dolazi u obzir.”

‘Ići ćemo na SP’

Situacija u kojoj se nalazio rezultirala je i time da ga je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić počeo zaobilaziti. Upitan je li ga to povrijedilo, priznao je:

“Možda malo i jest, jer ipak sam računao da imam nekakav status u reprezentaciji i pravo na određeni kredit, ali s druge strane teško ikome mogu bilo što reći jer u Napulju uglavnom nisam igrao.”

S njim ili bez njega, Strinić je siguran, Hrvatska će se plasirati na Mundijal u Rusiju.

“Osobno sam siguran da ćemo biti na Svjetskom prvenstvu, vidi se da smo najkvalitetniji u skupini. A ako se slučajno i dogodi da kiksamo, neće svijet zbog toga stati, niti će se u Hrvatskoj prestati igrati nogomet. Nekako bih najteže podnio spoznaju da imamo tako fantastične igrače, da imamo generaciju koja po svemu može igrati sa svima u svijetu, a da nas nema u Rusiji.”