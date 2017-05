WENGER ZAPAPRIO CONTEU: Arsenal srušio nove prvake i osvojio rekordni 13. naslov u FA kupu

Nogometaši Arsenala pobjednici su FA kupa nakon što su u finalu na stadionu Wembley pobijedili prvaka Chelsea s 2-1.

Arsenalu je to rekordni 13. naslov pobjednika najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu koje je prvi put odigrano 1871. godine. Topnici su do sada dijelili vrh ljestvice osvajača s Manchester Unitedom s po 12 titula, no londonski sastav je sada sam na vrhu.

Gol već u četvrtoj minuti

Arsenal je poveo već u 4. minuti golom Alexisa Sancheza, a kada je u 66. minuti isključen veznjak Chelseaja Victor Moses, činilo se kako je priča završena. Međutim, Bluesi su s igračem manje izjednačili u 76. minuti golom Diega Coste. No tri minute kasnije Aaron Ramsey je doveo Arsenal u novo vodstvo.

Do kraja susreta Diego Costa je imao još jednu sjajnu priliku za izjednačenje, ali i Arsenal je mogao zabiti treći gol, a najbliže tome bio je Mesut Özil koji je u 86. minuti pogodio okvir gola.

Arsenalu je ovo bio 20. finale i 13. naslov, dok je Chelsea u svom 12. finalu upisao peti poraz.