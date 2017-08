WENGER NAKON BLAMAŽE PONUDIO ISPRIKU, NE I OTKAZ: Klopp likovao, Arsenalov trener ostao bez objašnjenja

Liverpoolovi nogometaši apsolutno su zasluženo došli do tri boda u derbiju protiv Arsenala u utakmici u kojoj su slavili 4-0 i u kojoj je londonska momčad izgledala kao da je zaboravila pošto je izašla na travnjak.

Utakmicu 3. kola engleskog prvenstva prokomentirala su obojica trenera, s time da je Jürgen Klopp imao razloga za likovanje, a Arsene Wenger za opravdavanja. Suočen je bio i s pitanjem o ostavci.

KAKVA UTAKMICA KLOPPOVE MOMČADI: Arsenal je dobro prošao, Liverpool mu je zabio ‘samo’ četiri gola

“Ako Arsenalu date prostora i vremena gubite već prije početka utakmica, no danas nisu mogli napraviti što su htjeli, a to zasluga naših dečki koji su napravili sjajan posao. Mignolet? To je normalna odluka kada imate tri vratara. On je dobar momak, izborio se za mjesto prvog golmana na pripremama, no odlučio sam ga odmoriti. On nije bio sretan, ali to je više psihički, nego fizički odmor. Coutinho? Takva je situacija kakva je. Da je igrao danas, vjerojatno ne bi bili gori, ha? Imali smo danas stvarno 11 nevjerojatnih individualaca”, prenosi Goal Kloppove riječi.



Wenger je imao drugačiji ton glasa:

“Rezultat je posljedica igre. Nismo bili dovoljno dobri, potučeni smo i psihički i fizički. Olakšali smo Liverpoolu, napravili nepotrebne greške. Kakvo razočaranje, ovo je bila katastrofa, no nije dobro biti previše emocionalan nakon utakmice. U posljednje vrijeme bili smo dobri u derbijima, zato je ovo dodatno razočaranje. Moramo nastaviti vjerovati i fokusirati se. Ako netko misli da sam ja problem, tada se ispričavam što je tako, a želimo da su naši navijači uz nas, čak i u ovakvim utakmicama.”