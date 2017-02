VUJOVIĆ POJASNIO IZJAVU U BAHATIM HRVATIMA: ‘Tko to ne razumije potpuni je kreten’

Nakon pobjede nad Hrvatskom i osvajanja brončane medalje na Svjetskom rukometnom prvenstvu Veselin Vujović, izbornik Slovenije, izjavio je za RTV Sloveniju kako su “Hrvati prepotentni i misle da su bolji od svih”.

U razgovoru za Svijet rukometa pojasnio je svoje izjave.

“Ja nikad ne lažem, ne muljam, sve kažem kako mislim i tako sam rekao i ovoga puta. Da, rekao sam da su Hrvati prepotentni, ali mislio sam da je jasno kako to govorim u pozitivnom smislu, jer takva sportska, rukometna nacija ima na to puno pravo. I svatko tko je te moje riječi shvatio bilo kako drukčije, taj je kreten. Tih i takvih, naravno, ima, odmah su išli mijenjati kontekst mojih riječi, ali pametni ljudi su shvatili što sam želio reći” izjavio je Vujović.

Osvrnuo se na mogućnost da preuzme Hrvatsku,



“Vidim da me javnost i društvene mreže žele na klupi Hrvatska, ali ja ću vam reći ovako… Tko pita društvene mreže i internet?! Zna se tko odlučuje”, kazao je Vujović.

“U ovom trenutku neću i ne mogu sjesti na klupu Hrvatske. Pitali su me bih li jednom, nekad, bio hrvatski izbornik i rekao sam: ‘Naravno da bih!’ Pa tko ne bi želio voditi takvu momčad, takvu rukometnu naciju?! To je kao da me pitaju bih li želio biti trener Barcelone. Naravno da bih, ali to nije realno. Možda jednog dana da, ali trenutačno sam izbornik Slovenije i nije čak ni vrijeme za takve razgovore” dodao je.

Ispričao je i kako smatra da nije trebalo dati otkaze Babiću, Metličiću i Baliću.

“Jako ih cijenim kao legende ovog sporta i rukometne stručnjake, a dva posljednja poraza na SP-u bila su doslovno tragična. Da je Horvat zabio onaj sedmerac, sve bi bilo drukčije, bili bi heroji, a sad ne valjaju”, prokomentirao je Vujović za Svijet rukometa.