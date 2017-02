VRATAR BARCELONE BACAO U OČAJ MAKEDONCA: Njegovim bravurama morate se pokloniti

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 11:45 20.02.2017

Vratar Barcelone Marc-André ter Stegen jedan je od najzaslužnijih za jučerašnju teško izborenu pobjedu Barcelone nad Leganesom na Camp Nou 2-1.

Naime, njemački vratar imao je nekoliko sjajnih bravura kojima je pokazao svoju klasu. Intervencija koja je oduševila nogometne zaljubljenike dogodila se u 45. minuti prvog poluvremena. Leganes je imao napad. Lopta je bila izvedena iz kornera. Nakon što je Marc-André ter Stegen boksao loptu, ona se odbila izvan kaznenog prostora.

ter Stegen vs Leganes

5 saves

26 passes

88% pass success

7.42 rating pic.twitter.com/RBzz0qm37z — MarcAndreStats (@MarcAndreStats) February 19, 2017

Leganes je došao do lopte, kenuo u napad, ubacio u šesnaesterac i nakon što ju je igrač Barcelone odbio i za kratko otklonio opasnost, ona je došla do El Zhara koji ju je sjajno prvo primio prsima, a nakon toga silovito tukao desnom nogom.



Marc-André ter Stegen odličnom je bravurom u toj situaciji spasio Barcelonu pogotka.

Njemački vratar također je imao posla i ranije u prvom poluvremenu. Prilikom brze kontre Leganesa, u jednom je napadu obranio dva teška udarca. I to ponovno ponajboljem igraču Leganesa Nabilu El Zharu koji je došao prvi do lopte u jednoj konri i odmah tukao, ali skinuo je to Nijemac. Onda iz ponovljenog pokušaja, popravnog, lijevom rukom maestralno je skinuo pokušaj sjajnog makedonskog veznjaka.