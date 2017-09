VLAŠIĆ BACIO KOEMANA U TRANS: ‘Ponekad je teško povjerovati da ima 19 godina. Donio je energiju, donio je nogomet’

Mladi hrvatski nogometaš Nikola Vlašić (19) zabio je prvi pogodak otkad je stigao u Everton i zaradio nove pohvale trenera Ronalda Koemana.

Vlašić je posljednjeg dana ljetnog prijelaznog roka došao na Goodison Park iz Hajduka koji je dobio oko deset milijuna eura odštete. Za svoje je uvodne nastupe u plavom dresu dobio niz pozitivnih kritika, i od struke i od navijača, a nakon remija protiv ciparskog Apollona (2-2) u 2. kolu Europske lige trener Koeman je upravo njega istaknuo kao najsvjetliju figuru svoje momčadi.

VLAŠIĆ DAO PRVI GOL ZA EVERTON: Navijači odmah poslali poruku Koemanu, javila se i Blanka

‘U teškoj smo situaciji’

Gosti su na Goodisonu poveli u 12. minuti pogotkom Adriana Sardinera na asistenciju našeg Antona Maglice, a izjednačio je Wayne Rooney devet minuta kasnije. Vlašić je u igru ušao odmah na početku drugog poluvremena i u 66. minuti spretno iskoristio dodavanje Gylfija Sigurdssona. Na njegovu žalost i očaj navijača, u 88. je minuti Hector Yuste donio gostima bod.



Everton igra vrlo slabo ove sezone, u Europskoj ligi je na začelju skupine sa samo jednim bodom, dok je u Premier ligi nakon šest kola tek na 14. mjestu sa sedam bodova, a iza sebe ima uvjerljive poraze od Chelseaja, Tottenhama i Manchester Uniteda. Problema je svjestan i nizozemski stručnjak.

“Igrači su trenutno ispod razine na kojoj mogu igrati, imaju problema s loptom. Pozitivne stvari možemo tražiti u individualnim izvedbama poput one Nikole Vlašića. On ima samo 19 godina, a u to je ponekad teško povjerovati. Donio nam je energiju, donio nam je nogomet. A to nije lako kad se toliko igrača u momčadi muči. U teškoj smo situaciji”, istaknuo je nakon utakmice Koeman.