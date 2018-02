VLADIMIR BALIĆ NAKON NEZAPAMĆENOG DEBAKLA CIBALIJE U VINKOVCIMA SAMO ZA NET.HR: ‘Igračima je sve teško palo’

Trener Cibalije Mladen Bartolović, kao i svi navijači vinkovačkog kluba, ovakav debakl protiv Hajduka nisu očekivali ni u najluđim snovima.

Hajduk je goropadno otvorio proljetni dio sezone. Jučer su bijeli u Vinkovcima potopili Cibaliju s 5-0 i tako se učvrstili na drugoj poziciji ljestvice s osvojenim 41 bodom, tri više od trećeplasirane Rijeke, dvanaest manje od vodećeg Dinama.

Trener Cibalije Mladen Bartolović, kao i svi navijači vinkovačkog kluba, ovakav debakl nisu očekivali ni u najluđim snovima:

“Prvo poluvrijeme smo imali nekoliko stopostotnih šansi za gol, ali zahvaljujući spletu okolnosti to se nije dogodilo”, kazao nam je sportski direktor Cibalije, bivši vratar Hajduka i bivši trener vratara splitskih bijelih Vladimir Balić kojeg smo uhvatili za vrijeme usputnog uživanja u slavonskom suncu. Naime, dok u Zagrebu vladaju pravi zimski uvjeti i pada snijeg, u Vinkovcima je tijekom dana bilo i sunca, a temperature se kreću od oko 4 do 5 stupnjeva…



‘Ovdje kod nas je sunce, igrači treniraju u kratkim rukavima’

“U Zagrebu pada snijeg? Stvarno pada snijeg? Nevjerojatno, pa ovdje kod nas je sunce, igrači treniraju u kratkim rukavima, ljudi nose naočale. Malo se sada sunce povuklo iza oblaka, ali je vrijeme itekako ugodno za ovo doba godine. Kod nas je stvarno vrijeme super”, rekao nam je Balić, te se vratio ostalim događanjima na utakmici…

“Nakon što smo promašili svoje prilike, primili smo gol pred kraj poluvremena i u tom dijelu smo se, u drugom poluvremenu, previše otvorili i na kraju nas je to koštalo ovakvog rezultata. Iako, ako gledate događanja na utakmici, tri primljena gola su posljedica pogrešaka pojedinaca. I naravno da klub kao Hajduk, Dinamo, Rijeka, jaki hrvatski klubovi, ne opraštaju takve pogreške. Protiv njih nema mjesta greškama. Jer se protiv takvih klubova, takve pogreške, odmah kažnjavaju”.

Ovo je Cibalijin najveći poraz u Vinkovcima u HNL-u i zato je tako teško pao svim zaljubljenicima u “nebesko-plave”. I to u situaciji koja za klub i njegove navijače nije niti malo ugodna. Cibalijin račun je u blokadi od 3. siječnja ove godine.

Iako Cibaliju spašava i milijun i pol kuna koje moraju isplatili raznim vjerovnicima u danima koji slijede, što nije neriješiva cifra, u Vinkovcima vlada strah da će se klub ugasiti prije svog 100. rođendana. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Moramo analizirati dobre strane protiv Hajduka’

“Igračima je teško pao ovako uvjerljiv poraz od Hajduka. Svi smo bili optimistični i ono što smo vidjeli u prvom poluvremenu, takva igra nama je vodilja, tako želimo igrati. Moramo vidjeti razloge zbog kojih smo dobili te golove. Moramo analizirati dobre strane protiv Hajduka, taj dobar dio pokušati pretočiti na teren u nadolazećoj utakmici protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Pogreške moramo svesti na minumun. Želimo krenuti pozitivnim putem”, rekao nam je Balić koji nam je i otkrio kako se nije imao prilike vidjeti sa svojom prijateljima iz Splita prije utakmice…

“Da vam budem iskren, nisam stigao. Imam u Vinkovcima dosta obveza. Bez obzira na tu utakmicu, morate znati da su i oni imali svojih obveza tako da se nismo podružili. Vidjelo smo se poslije utakmice”.

Vladimir Balić rođeni je Vinkovčanin, ali je od rođenja živio u Nuštru gdje je proveo djetinjstvo i počeo nogometnu karijeru, u kojoj je od 2002. do 2008. branio za Hajduk. Balić je sakupio 67 nastupa za bijele. Nakon karijere bio je i trener vratara u klubu, a u studenom prošle godine postao je sportski direktor Cibalije. Stoga smo ga upitali je li tijekom utakmice Cibalije i Hajduka bilo podijeljenih emocija?

“Ma ne, nije bilo. Gledajte, ja sam na poslu u HNK Cibalija i to je danas za mene najvažnija stvar što se tiče tog poslovnog, nogometnog dijela. Naravno da imam povijest koja je vezana za Hajduk, ali ono što je prioritet je to da Cibalija ostvari što bolji rezultat, ostanak u ligi i da se primaknemo sredini prvoligaške ljestvice. I to ćemo nastojati kroz nadolazeće utakmice i ostvariti”, zaključio je Vladimir Balić.