VLADIMIR BALIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR O KRIZI U CIBALIJI: ‘Klub se neće ugasiti, netko Cibaliji želi napraviti štetu plasiranjem svakakvih priča’

Iako Cibaliju spašava i milijun i pol kuna koje moraju isplatili raznim vjerovnicima u danima koji slijede, u Vinkovcima vlada strah da će se klub ugasiti prije svog 100. rođendana.

Situacija u Cibaliji nije niti malo ugodna. Klupski račun tjednima je u blokadi, a ove zime klub su napustili i prvi važniji igrači. Posljednji koji je otišao je Ivan Zgrabljić, čovjek koji je imao jedan od najveći ugovor u klubu, a koji se vratio u Istru zbog neisplaćenih plaća u Cibaliji i otkrio da je situacija u Vinkovcima teža nego što javnost misli. Iako Cibaliju spašava i milijun i pol kuna, koje moraju isplatili raznim vjerovnicima u danima koji slijede, što nije ne riješiva cifra, u Vinkovcima vlada strah da će se klub ugasiti prije svog 100. rođendana. Šalju se poruke “da se oko kluba kreću ljudi koji su tu radi kratkoročnih privatnih interesa”, kako “nestručni ljudi” trebaju otići iz kluba…

Jasne poruke Ultrasa

Na vanskom pročelju Gradskog stadiona u Vinkovcima mogu se vidjeti poruke Ultrasa upućene aktualnom vodstvu HNK Cibalia. “Kasiću ljigo, mrš iz kluba”, “Uprava pe*eri”, dvije su jasne poruke koje odražavaju stajalište Ultrasa.

Na piku navijačima našao se i sportski direktor kluba Vladimir Balić. Njemu su Ultrasi poručili:

“Nestručni Baliću odj*bi”.

Kontaktirali smo Vladimira Balića, bivšeg vratara Hajduka i trener vratara u Hajduku, koji je u studenom prošle godine postao sportski direktor Cibalije, da nam iznese svoje viđenje situacije u klubu i turbulentnih događanja u trenutku kad traje borba za stabilizaciju financijskog dijela, koji je uteg na nozi klupskim ambicijama koje sežu, da je situacija u klubu normalna, možda i prema sredini prvoligaške ljestvice. Ako se uzme u obzir trenutni kadar kojim momčad Cibalije i njezin trener Mladen Bartolović raspolažu…

‘Netko pokušava prikazati situaciju dramatičnijom nego što je’

“Svatko ima pravo da izrazi svoje mišljenje. Nama u klubu sudit će vrijeme. Ono što je jedna od najbitnijih stvari je ta da smo konsolidirali momčad, da smo napravili nadopunu igračkog kadra, da smo proveli dobro pripreme. To što netko pokušava iznutra neke stvari poslati prema van puno dramatičnije nego što realno i jesu, poruke da će se klub ugasiti, da će ovo, da će ono, da neće biti ovoga ili onoga, vjerujte mi da postoje ljudi koji su vlasnici kluba, koji upravljaju tim dijelom, i oni jednako vole Cibaliju kao i svi drugi koji su tu uz klub. I oni neće dozvoliti da klub propadne”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr sportski direktor Cibalije Vladimir Balić i nastavio:

“Nikakve opasnosti od gašenja kluba nema. Realne opasnosti. Priča se i to da će NK Osijek, zbog dugovanja prema njima zbog transfera Karamarka iz Osijeka u Vinkovce, blokirati Cibaliju što nije istina. Oni su nam izašli u susret glede toga i dugovanje je prolongirano za deveti mjesec. Iskreno, ne znam odakle su plasirane te priče. Osijek je bio iznimno korektan prema nama. Nije istina da će Cibalija završiti u blokadi zbog NK Osijeka i očito netko želi napraviti štetu u tim našim odnosima. Druga stvar koja se tu spominje je i aktualna blokada kluba. Ona je nastala iz prošlosti. Moram naglasiti jednu stvar. Mi smo jučer imali Nadzorni odbor kluba u kojem je bio predstavnik vlasnika, a to je grad Vinkovci, koji je obećao to riješavanje u vrlo kratkom roku i ta priča da će završiti u stečaju… Opasnost postoji, naravno, ali ona nije realna. Zašto to netko potencira, možda želi Cibaliju gurnuti još dublje u nekim odnosima… Morate znat da se Cibaliji nije dogodilo nekoliko propusta, da bi mi bili na sredini ljestvice. Nogometni klub Cibalija u ovom trenutku ima igrače koji su potpisali ugovor za sljedeću sezonu. Mi smo došli u situaciji, govorim o sportskom segmentu, jednu stabilnu situaciju. jer se neće i ne može dogoditi da 21 igrač ode iz kluba. Ta prošlost koja opterećuje sadašnjost našeg kluba, ona će se riješiti. U to budite sigurni”.

Smanjeni troškovi na minimum

Grad Vinkovci ima svoju pravnu obvezu da brine o svojoj imovini. A ono što veseli Balića i društvo je to što u klubu nije došlo do povećanja troškova.

“Smanjili smo ih na minumum. Jedna plaća ozbiljnog igrača iznosi puno više nego cijela naša mjesečna plaća za cijelu momčad. Neki su otišli i oslobodili nam dio sredstava, a pojačanja koja su došla tu su za manji iznos koji smo mi plaćali prošlu polusezonu. To su neki naši koraci usmjereni prema stabilizaciji tog sportskog dijela kluba”.

Balić je u razgovoru nekoliko puta spominjao prošlost kluba koja je dovela do ovih problema koji trenutno vladaju u Cibaliji…

“Svi smo mi krivi za situaciju. Ne može se govoriti da je jedna određena osoba kriva za trenutno stanje. Što se tiče prošlosti, to će netko drugi suditi. Ja nam samo želim kazati da je predstečajna nagodba glavni uteg koji danas opterećuje klub. Pa neki su igrači imali i po 50 000 kuna mjesečno po ugovoru. Imali su ugovorne rate, imali su nešto što nije realno. Ne mogu vam kazati koliko je ukupno dugovanje kluba. Mogu vam bubati na pamet. Što se tiče Ivana Zgrabljića i njegovog odlaska, on je jednostavno zatražio raskid ugovora, nezadovoljan možda svojim statusom u momčadi. On je imao jedan od najvećih ugovora u klubu, isto je otišao na osnovu dugovanja njegovog. Zatražio je raskid ugovora i mi tu nismo ništa mogli. Najveći ugovor u Cibaliji jednom igraču iznosi 10 000 kuna. Straha od većeg odljeva igrača nema. Mi sad imamo 15 ugovora potpisanih za 2018./2019. koji će biti temelj buduće momčadi Cibalija. Ono što će se sigurno dogoditi je da će se grad svojim ongažmanom i određenih sponzora stvoriti jedan okvir stabilnosti, možda ne konačne, ali u konačnici stvorit uvjete da lub egzistira na nekoj nromalnoj razini. da funkcionira na normalnoj razini”, zaključio je Vladimir Balić.