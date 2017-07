‘VIDJET ĆEMO, NISAM DONIO KONAČNU ODLUKU’: Je li Modrić ovim riječima najavio povlačenje iz reprezentacije!?

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak madridskog Reala Luka Modrić dao je veliki intervju klubu bliskom sportskom dnevniku pri čemu je riječi bilo i o Vatrenima, a za Marcu je priznao da nije donio odluku o nastavku igranja za izabranu vrstu.

Posljednje pitanje koje je Modriću bilo upućeno jest ono o sudskom procesu koji se vodi protiv Zdravka Mamića, a u koji je upleten. U tom dijelu odgovora krije se i njegovo razmišljanje o povlačenju iz kruga reprezentacije.

“To je neugodna i komplicirana situacija, ali je moja savjest čista. Moramo pričekati da sve brzo završi, ne mogu govoriti o tome. Nije to lijepo, komplicirano je, riječ je o nečemu što se dogodilo prije mnogo godina i sve mi to teško pada. Ipak, izdržao sam mnoge stvari u svom životu, izdržat ću i ovu. Napadaju me mnogi, a ne znaju kakva je prava situacija. Nije mi lako, ali iz svoje kože ne mogu. Reprezentacija? Nisam donio konačnu odluku, vidjet ćemo. Želim se koncentrirati na predsezonu s Real Madridom, dobro se pripremiti”, kazao je Modrić.



U trosatnom razgovoru održanom u Zadru, Modrić je govorio i o Real Madridu i nastavku svoje karijere.

Želja mu je zaključiti karijeru u Realu

“Još uvijek ne znam do kada ću igrati. Ne mogu reći točno koliko mi godina još ostaje u nogometu no nastavim li raditi ovako, čuvati se kao dosad, svoje tijelo… Naravno da bih volio završiti karijeru u Real Madridu, to mi je san no vidjet ćemo što će biti.”

“U Realu su zahtjevi maksimalni i uvijek moraš biti u najboljoj formi. Ako nisi, pojavljuju se sumnje. Nastavim li raditi na sebi, na individualnoj razini, mislim da su preda mnom još godine na ovoj razini. Ovdje gdje se nalazim uživam, na svakom treningu i utakmici, te ću se boriti da ostanem što dulje. Samo mi je Real Madrid u glavi”, rekao je Modrić koji je u klubu s kojim je vezan do kraja lipnja 2020. od ljeta 2012.

Upitan o drugim igračima koji su napustili klub poput Pepea, Özila i Di Marije te potencijalnima kao što su Morata i James, odgovorio je:

“Sve je drugačije kada odeš iz Real Madrida. Ovdje si u najboljem klubu na svijetu a sve ostalo je ispod te razine. Svatko od njih je imao svoj razlog no ja ga za sebe ne vidim i nastojat ću ostati što duže”.

Neće mijenjati broj

Modrić u hrvatskoj reprezentaciji na leđima nosi broj 10, a u Realu od kada je došao prije pet godina nosi broj 19. Ode li kolumbijski kapetan James Rodríguez iz Madrida “desetka” će ostati slobodna.

“Prije dvije ili tri godine rekao bih vam da bih volio i u Real Madridu nositi taj broj no sada nemam toliku preferenciju prema njemu. Sviđa mi se 19. Ne razmišljam ga promijeniti”, rekao je.

Tijekom prošle sezone madridski klub je igrao u formaciji 4-3-3 i 4-4-2 no Modrić ne smatra da je bitna razlika.

“Najvažnije je da smo na terenu ekipa, da se borimo zajedno, da se zajedno branimo i zajedno napadamo. Pomažemo li jedan drugome lakše je pobijediti”, napomenuo je.

Nema opuštanja

Real Madrid je prošle sezone obranio naslov prvaka Europe, postavši prvi klub koji je u ovom formatu natjecanja dva puta zaredom osvojio Ligu prvaka, a također je došao i do naslova španjolskog prvaka prvi put nakon 2012.

“Ne vjerujem da će nam sada biti teško pronaći motiv, no mogu govoriti jedino za sebe. Jedva čekam da počnu pripreme i treninzi. Želim opet osjetiti sve ono kada pobjeđujemo. Mogli bi smo imati još jednu uspješnu sezonu. Ovaj klub ti ne dopušta opuštanje jer su zahtjevi ogromni. Publika ti također to ne dopušta. Stvari se brzo zaboravljaju. Ne pobijediš li jednu sezonu pojavljuju se sumnje. A to ne smijemo dopustiti već nastaviti pobjeđivati, iskoristiti trenutak jer on neće vječno trajati”, zaključio je Modrić.