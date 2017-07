‘VIDJET ĆEMO, NISAM DONIO KONAČNU ODLUKU’: Je li Modrić ovim riječima najavio povlačenje iz reprezentacije!?

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak madridskog Reala Luka Modrić dao je veliki intervju klubu bliskom sportskom dnevniku pri čemu je riječi bilo i o Vatrenima, pri čemu je za Marcu priznao da nije donio odluku o nastavku igranja za izabranu vrstu.

Posljednje pitanje koje je Modriću bilo upućeno jest ono o sudskom procesu koji se vodi protiv Zdravka Mamića, a u koji je upleten. U tom dijelu odgovora krije se i njegovo razmišljanje o povlačenju iz kruga reprezentacije.

“To je neugodna i komplicirana situacija, ali je moja savjest čista. Moramo pričekati da sve brzo završi, ne mogu govoriti o tome. Nije to lijepo, komplicirano je, riječ je o nečemu što se dogodilo prije mnogo godina i sve mi to teško pada. Ipak, izdržao sam mnoge stvari u svom životu, izdržat ću i ovu. Napadaju me mnogi, a ne znaju kakva je prava situacija. Nije mi lako, ali iz svoje kože ne mogu. Reprezentacija? Nisam donio konačnu odluku, vidjet ćemo. Želim se koncentrirati na predsezonu s Real Madridom, dobro se pripremiti”, kazao je Modrić.