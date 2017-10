VELIMIR ZAJEC ZA NET.HR: ‘Mislim da nitko nije sretan ovakvim ždrijebom. Ne odgovaraju nam Grci, oni će se sigurno zatvoriti’

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će protiv izabrane vrste Grčke dodatne kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Bivši proslavljeni hrvatski nogometaš, opjevani Dinamov ‘as’ Velimir Zajec za Net.hr je prokomentirao ždrijeb u Zürichu i analizirao protivnika Vatrenih.

Ako je tko upoznat s grčkim nogometom, onda je to veliki Velimir Zajec. Popularni Zeko, “Dinamovo med i mljeko”, kako je to antologijski bio rekao Tomić, legenda je Panathinaikosa i grčkog nogometa. Kao igrač za ovaj slavni grčki klub Zajec je nastupao od 1984. do 1988. godine, ukupno je za Pao zaigrao u 67 susreta i zabio 11 golova. Nakon igračke karijere Zajec se vratio u klub i kao trener vodio prvu momčad od 1996. do 1997. godine.

Njegova slika stoji na pročelju stadiona Panathinaikosa “Apostolosa Nikolaidisa”. Navijači Panathinaikosa ga obožavaju, Zajec je istinska legenda grčkog nogometa koji dobro poznaje aktualnu grčku izabranu vrstu.





“Iskreno, kad su izvučeni parovi mislim da nitko nije bio sretan takvim raspletom. Mislim da ni mi ni oni nismo htjeli da baš zaigramo jedni protiv drugih”, kazao je u uvodu razgovora Velimir Zajec.

Od mogućih suparnika u dodatnim kvalifikacijama za SP 2018 koje je Hrvatska mogla izvući, Vatreni imaju najlošiji omjer upravo protiv Grčke (1 pobjeda, 2 poraza, 3 remija).

“U našoj povijesti igrali smo dosta važnih susreta protiv njih. Nažalost, u nekim smo izgubili. Ne leže nam baš. Međutim, vjerujem u Hrvatsku. Mislim da su šanse 60-40 u korist naše izabrane vrste. Moramo se spremiti na to da će oni igrati jedan defenzivni nogomet. Sigurno će se zatvoriti. Oni nemaju kvalitetu parirati nama. Solidno su brzi u veznoj liniji, ali su ipak slabije kvalitete u odnosu na našu veznu liniju. Međutim, mogu trčati i imaju okretnost i energiju, tako da tim pariraju tehnički inferiornijim ekipama. Nemaju Grci neke velike nogometaše kakve, primjerice, imamo mi u vidu Modrića, Rakitića itd. Moramo paziti u prekidima i prilikom kontri, tu su opasni”, istaknuo je Zajec i dodao kako Grci igraju dosta šablonski, kako njihovi lijevi i desni bekovi ne uljevaju povjerenje.

“Mislim da izbornikove taktičke zamisli u obliku zamjene pozicija u igri Mandžukića i Kramarića ili Perišića u toj kombinaciji mogu zbuniti Grke. Isto tako, osim Fortounisa iz Olympiakosa oni nemaju nekog izraženog kreatora. Imaju u sredini dva brza stopera Kostasa Manolasa i Sokratis Papastathopoulos, pouzdanog obrambenog igrača koji igra u Borussiji. U vezi imaju i José Carlosa Gonçalvesa Rodriguesa poznatijeg kao “Zeca”. On je naturalizirani Portugalac koji je prije dvije godine dobio grčko državljanstvo. Vezni red nam je bolji. I tu je naša prilika. Napad predvodi Kostas Mitroglou, koji je bio najbolji strijelac u kvalifikacijama sa 6 golova, ali u svom klubu Marseilleu uglavnom grije klupu”, objasnio je Zajec i zaključio:

“Obje momčadi imaju problema s navijačima i u takvom raspoloženju dočekuju susret. Zlatko Dalić? Svatko tko dobije ponudu HNS-a za vođenje reprezentacije prihvaća taj izazov jer se Hrvatska voli i takvo što se ne odbija. Dalić je u ovoj jednoj utakmici pokazao da je talentiran trener. Želim mu sve najbolje, vjerujem u njega i naše dečke i nadam se kao će izboriti Mundijal”.