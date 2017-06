VELIKO POJAČANJE NA POLJUDU: ‘Otišao sam iz Hajduka kako bi ga spasio, ne bojim se reakcije Torcide’

Prvo pojačanje Hajduka ovog ljeta Josip Radošević u utorak je izašao pred novinare.

Radošević se tako vratio na Poljud nakon što je prije četiri i pol godine napustio Split i prešao u Napoli, za koji je u tri godine nastupio u tek devet utakmica. Radošević je igrao i na posudbi u Rijeci (3 gola) i na posudbi u Eibaru (8 pogodaka), a nakon toga jednu sezonu je odigrao u Austriji u Red Bull Salzburgu (20 susreta, 3 gola). Sad se Radošević vraća svojem “bilom jatu”.

‘Osjećam se kao da sam tu cijelo vrijeme’

“Osjećam se kao da sam tu cijelo vrijeme, kao da nikad nisam ni otišao. Ima dosta poznatih lica, istina u vizualnom smislu su se unutar stadiona neke stvari promijenile. Evo sreo sam danas i Stipicu“, započeo je Radošević, pa nastavio:

“Jako sam zadovoljan, četiri i pol godine sam stariji, iskusniji i zreliji. Život mi se promijenio, imam familiju, dijete mi je na putu. Odluka o povratku je bila zajednička supruge Ružice i mene, vidio sam pozitivnu priču u razgovoru s ljudima iz Hajduka, vidio sam sebe u tim planovima. Vjerujem da je ovo stepenica više u mom nogometnom životu. Radili smo na ovome neko duže vrijeme, priča je bila pozitivna, zadovoljan sam sa svima”, izjavio je Radošević čije riječi prenosi Dalmatinski portal.

Bilo i unosnijih ponuda

Nakon sezona u Italiji, Rijeci, Španjolskoj i Austriji, činilo se gotovo pa nemoguće da će opet obući bijeli dres.

“Bilo je unosnijih ponuda, jako je dobra sezona iza mene. Možda bi financijski bolje prošao da sam odabrao neku drugu ponudu, ali odabir je pao na Hrvatsku i Hajduk. Svih ovih godina Španjolska je ostavila najjači dojam, oni guštaju na specifičan način.

U Red Bull Salzburgu sam igrao Europsku ligu, a nadam se da ću i s Hajdukom do tamo. Imamo kvalitetnu momčad i mislim da je to realno”.

Radošević je progovorio i o svojim šansama za povratak u reprezentativni dres.

Ne želim nametati preko medija, guštati ću u svakom treningu i utakmici pa što bude. Želja mi je biti dio toga, ali u ovom trenutku ću se koncentrirati na klub. Zna se koje su kvalitete igrača i mislim da Hrvatska može do Rusije”.

‘Kad sam odlazio u Rijeku, nisam imao puno izbora’

Njegov prvi potpis ugovora s Hajdukom nije prošao bez problema.

“Mišo Krstičević je imao veliku ulogu u cijeloj priči, trenirao me kroz juniore, imali smo otvoren razgovor, on je odigrao jednu od ključnih uloga da potpišem ugovor”, dao je do znanja Radošević i otkrio zašto je prvi puta otišao iz Hajduka.

“U tom trenutku nije bilo puno izbora, govorili su mi ako ne odem da će biti jako teško za klub. Prihvatio sam taj protiv u Napoli i vjerujem da me taj iskorak ojačao”.

Njegov odlazak u Rijeku nije dobro prošao kod navijača Hajduka.

“Kad sam odlazio u Rijeku, nisam imao puno izbora, klubovi su se dogovorili. Čestitam im na osvojenoj duploj kruni. Prvenstvo je bilo zanimljivo. Imao sam s Kekom korektan odnos, s nogometne strane je dobar”.

Kakvu reakciju navijača očekuje sada?

“Zna se što je Torcida, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, slični su Napolijevim navijačima. Ne bojim se reakcije navijača, bio sam u Hajduku 10-11 godina, prošao sam težak put, morao sam i otići iz kluba zbog 3 milijuna eura, da bi Hajduk bio spašen. Sada je bilo i dobrih i loših reakcija od nekih ljudi koje znam”.